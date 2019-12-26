В Москве подожгли могилу Децла: кто и зачем это сделал

В Москве вандалы подожгли могилу знаменитого рэп-исполнителя Децла, который умер 3 февраля 2019 года прямо после концерта в Ижевске.

Как пишет Mash, Кирилл Толмацкий (настоящее имя музыканта - ред.) похоронен на Пятницком кладбище столицы России. По словам матери артиста, пожарище случилось прямо на католическое Рождество - в ночь с 25 на 26 декабря.

Ирина Анатольевна пришла к могиле сына, ее глазам предстал обугленный крест и сожженная ограда", - сообщает издание.

Женщина тут же пошла разбираться к администрации кладбища. Там объяснили, что это могли сделать фанатки Децла, которые "каждый день приходят на могилу и ставят свечи".

"Пожар мог произойти случайно, по неосторожности. Завтра семья рэпера планирует все восстанавливать", - отмечает издание.

В Москве подожгли могилу Децла

Напомним, что автор хитов "Вечеринка у Децла", "Пятница", "12 злобных зрителей" и других скончался на 36-м году жизни в гримерке клуба "Пош". После выступления Толмацкий почувствовал себя плохо. Он жаловался на ломоту в кистях, судороги. Медики, прибывшие через пять минут, не смогли спасти ему жизнь: рэпер скончался от остановки сердца.

Интересно, что несколько лет подряд в своих интервью Кирилл говорил, что планирует инсценировать свою смерть в 35-летнем возрасте и "уехать жить на остров".