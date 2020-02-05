Мошенники придумали украинцам наглую аферу с телефонами: подробности

Мошенники придумали схему с телефонами (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники из Днепра орудовали по хитрой схеме с кражей смартфонов

Мошенники придумали схему обмана украинцев с помощью мобильного телефона и шантажа. Заканчивается все, по замыслу злоумышленников, избиением жертвы. О задержании тройки таких умельцев недавно отчиталась патрульная полиция Днепропетровщины.

В полицию Днепра 3 февраля обратился мужчина, рассказав, что его ограбили и избили. Пострадавший рассказал, что у него накануне украли мобильный телефон. Позже на номер его супруги позвонили и назначили встречу, мол, отдадут телефон за вознаграждение.

Когда мужчина пришел на встречу, его ждали трое молодчиков. Телефон ему конечно же не вернули. Вместо этого, у него отобрали деньги и сильно избили, угрожая ножом.

По горячим следам двоих из них задержали - ими оказались 16-летний и 18-летний парни. Немного позже удалось выявить и третьего 31-летнего злоумышленника.

В Днепре задержали хитрых мошенников и грабителей (фото: facebook.com/dnipropolice)

Всех троих доставили к Соборному отделению полиции Днепра. Правоохранители открыли уголовное производство, расследование продолжается.