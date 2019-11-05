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Мошенники нашли новый способ "развода" украинцев: в чем суть

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 12:22
Мошенники нашли новый способ "развода" украинцев: в чем суть
Мошенники обманывают украинцев (Коллаж РБК-Украина)

В сети рассказали о новой схеме обмана доверчивых украинцев

Мошенники в Украине не дремлют, а придумывают все новые и новые способы обманывать доверчивых людей. На этот раз аферисты ухитрились расчитываться с людьми фальшивими смс-ками о якобы зачислении денег. О новом "разводе" сообщили в Telegram-канале Киева Оперативного.

Мужчина, который решил продать смартфон на сайте olx, чуть не стал жертвой обмана. К нему обратился покупатель якобы из Винницы с просьбой продать ему телефон, который срочно нужен на подарок. За телефоном должен был приехать таксист, после чего продавцу обещали перечислить деньги на карту ПриватБанка.

Мошенники нашли новый способ &quot;развода&quot; украинцев: в чем сутьМошенники нашли новый способ &quot;развода&quot; украинцев: в чем суть

Мошенники в Украине нашли новый способ обмана (Киев Оперативный)

"Буквально через час приехал "таксист" на Chevrolet (№BM8256BC). Когда я сел в машину - мне сразу же пришла смс на номер о зачисление 18000 грн с абсолютно "левого номера" (не от Привата). Проверил через Приват 24 - денег не оказалось!" - написал автор поста.

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Также мужчина призвал людей быть бдительными и не верить таким уловкам со стороны незнакомых людей.

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