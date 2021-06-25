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Мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's: шокирующие видео потопа

Автор: Тетяна Самарук

Во Львове днем 25 июня прошел мощный ливень, которая затопила не только автомобили и улицы, но и здания.

Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".

Так, непогода родила беду в заведении Mcdonald's на проспекте Соборности.

На видео видно, что на полу – очень много воды. В то же время работники пытаются вычерпать эту дождевую воду на улицу. Сначала они это делали швабрами, а потом в ход пошли даже подносы.

Во время ливня посетители наблюдали за этим и оставались за своими столиками. Потому что людям некуда было спешить, ведь непогода долго не утихала.

Как известно, непогода повредила территорию или помещения 7 школ и 9 детских садов. Кроме того, в Центре детского и юношеского творчества Железнодорожного района сорвало крышу.

  • В садике №150 затопило 2 спальни и подтопило крышу
  • В Музее народной архитектуры и быта им. К. Шептицкого и парка культуры и отдыха им. Б. Хмельницкого повалило деревья
  • У культурно-художественного центра "Спутник" деревья повалили столб
  • Во Дворце Хоткевича сорвало часть крыши
  • Народный дом "Левандовка" и театр "Воскресение" частично подтопило
  • В художественной галерее на ул. Стефаника затопило двор.

Ранее мы сообщали, что Херсон накрыло крупным градом, который избил краску на машинах, а также залило улицы.

Также мы писали, что в Чехии пролетел разрушительный торнадо.

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