Мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's: шокирующие видео потопа

Во Львове днем 25 июня прошел мощный ливень, которая затопила не только автомобили и улицы, но и здания.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Типичный Львов".
Так, непогода родила беду в заведении Mcdonald's на проспекте Соборности.
На видео видно, что на полу – очень много воды. В то же время работники пытаются вычерпать эту дождевую воду на улицу. Сначала они это делали швабрами, а потом в ход пошли даже подносы.
Во время ливня посетители наблюдали за этим и оставались за своими столиками. Потому что людям некуда было спешить, ведь непогода долго не утихала.
Как известно, непогода повредила территорию или помещения 7 школ и 9 детских садов. Кроме того, в Центре детского и юношеского творчества Железнодорожного района сорвало крышу.
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