Мощный ливень во Львове затопил Mcdonald's: шокирующие видео потопа

Так, непогода родила беду в заведении Mcdonald's на проспекте Соборности.

На видео видно, что на полу – очень много воды. В то же время работники пытаются вычерпать эту дождевую воду на улицу. Сначала они это делали швабрами, а потом в ход пошли даже подносы.

Во время ливня посетители наблюдали за этим и оставались за своими столиками. Потому что людям некуда было спешить, ведь непогода долго не утихала.

Как известно, непогода повредила территорию или помещения 7 школ и 9 детских садов. Кроме того, в Центре детского и юношеского творчества Железнодорожного района сорвало крышу.