Мощные ливни и шквалы: где в Украине разгуляется стихия

Погода в Украине 14 августа (Фото: коллаж РБК-Украина)

Погода 14 августа будет довольно капризная

Погода в Украине в среду, 14 августа, принесет сильные осадки в западные области, а на Севере дожди ожидаются кратковременные. На остальной части территории страны будет сухо и жарко. Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Gismeteo.

Запад зальет мощными ливнями, также пройдут грозы и шквалы.

Температура воздуха в северных и центральных областях днем поднимется до +30...+31 градуса, а после захода солнца столбики термометров будут варьироваться между +19 и +22 градусами.

В западных областях температура воздуха в дневное время ожидается в пределах +21...+31 градуса, а ночью - от +16 до +20 градусов.

На Востоке сегодня будет жара вплоть до +32 градусов, а в темное время суток термометры покажут +16...+21 градус.

Иллюстративное фото (УНИАН)

В южных областях также днем будет довольно жарко - от +27 до +32 градусов, а после захода солнца "посвежеет" до +17...+22 градусов.

Жителей столицы предупреждают о грозах и сильных порывах ветра, которые перекочуют на утро среды со вчерашнего вечера. Местами ветер разгуляется до скорости в 20 метров в секунду (I уровень опасности, "желтый").

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Отметим, что если 14 августа в Киеве будет еще довольно жарко, то по прогнозам синоптика Наталки Диденко уже с 15 августа киевлян ждет существенное похолодание до +23... +24 градусов.

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