Мощное наводнение затопило столицу Турции, есть погибшие: жуткие кадры

В Турции сильнейший ливень превратил столицу страны - город Анкару - в сплошной поток воды. Как сообщают местные СМИ, рекордное количество осадков в Анкаре и близлежащих городах (в районах Этимесгут и Чанкая) выпало в воскресенье, 9 июня.

Анкара ушла под воду (фото: sabah.com.tr)

Как видно на фото и видео, сделанных очевидцами, всего за несколько часов водой оказались залиты подземные переходы, тоннели, офисные помещения и станции метро. Движение в городе полностью парализовано.

Анкару затопило

По данным телеканала T24, в результате природной стихии три человека погибли, многие получили переломы и ушибы разной степени тяжести.

Анкару затопило из-за непогоды

"В результате проливных дождей, которые прошли в Анкаре и вызвали паводки и затопления, погибли три человека", - сообщили в мэрии турецкой столицы.

Мощный ливень в Анкаре

Напомним, что в Тернопольской области случилось небывалое за последние годы наводнение. Местные жители на фото и видео показали угрожающие потоки воды, которые с небывалой скоростью льются прямо через жилые дома.

Также мы писали о том, что город Каменец-Подольский затопило дождями. Непрекращающиеся ливни не щадили ничего и никого на своем пути.