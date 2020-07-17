Морское побережье Крыма превращают в зловонное болото: вонь жуткая

Побережье оккупированного Крыма превращается в жуткое болото. На нескольких популярных пляжах появились гниющие водоросли, которые отпугивают отдыхающих своим видом и жуткой вонью.

Гниющие водоросли никто не убирает, и они скапливаются сразу в нескольких местах. Как пишет издание УНИАН со ссылкой на местные СМИ, причина такой загрязненности – это беспощадная добыча песка.

Из-за этого уже сильно пострадал уникальный заповедник Бакальская коса. Сильное течение после шторма начало заносить в Каркинитский залив огромное количество мертвых водорослей. Местные оккупационные власти не хотят убирать водоросли и заявляют, что они занесены в Красную книгу Республики Крым.

"Однако дельфины тоже занесены в Красную книгу, но их трупы утилизируют", - возмущаются местные жители.

Такая же катастрофическая ситуация сложилась в Бахчисарайском районе. Местные жители уже обращались к чиновникам с просьбой очистить пляжи от зловонных водорослей. Однако и в Песчаном никто не собирается заниматься проблемами пляжа.

Отдыхающим приходится любоваться гниющими водорослями и вдыхать их зловонный запах.

Пляжи Крыма превращаются в зловонное болото (Фото: Аделина Гафарова)

Напомним, ранее мы писали о том, что в оккупированном Крыму эпично опозорились с туристическими сезоном.

А также рассказывали о том, что в сети появились жуткие фото с пляжей оккупированного Крыма. В воде у берегов куча мусора и пластика.