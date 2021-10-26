В Моршине благодаря вакцинации ни одного человека не госпитализировали с COVID-19

Градоначальник рассказал, что прививки от коронавируса на 26 октября получили уже 75% жителей города. Сейчас в городе 22 больных коронавирусом, из них 8 - вакцинированы. Все они лечатся амбулаторно, поскольку их состояние легкое либо среднее.

"У нас ни один человек не госпитализирован. За весь тот период, когда началась новая волна, только один 80-летний мужчина лечился в медучреждении, поскольку есть в группе риска", - рассказал Ильницкий.

По словам мэра, год назад, до начала вакцинации, COVID-ситуация была значительно хуже. Жители города лечились в больницах, были пациенты на ИВЛ, пять человек умерло от осложнений после перенесенного коронавируса.

Курортный город постепенно восстанавливается

Благодаря кампании по вакцинации, в городе улучшились экономические показатели. Ведь курорт Моршин живет в основном за счет туристов. В этом сезоне отдыхающих стало больше по сравнению с прошлогодним.

"Для нас очень важно, чтобы вся Украина вакцинировался и безопасно приезжала к нам", - добавил мэр.

По состоянию на 26 октября первую дозу вакцины в Моршине получили 75% жителей города, а вторую - 74%.

Отметим, что 23 сентября 85% школ Львовской области перешли на дистанционку. Единственные два города на Львовщине, где провакцинировано более 80% работников школ-это Моршин и Трускавец. Там, соблюдая карантинные ограничения "желтой" зоны, учебные заведения работают.