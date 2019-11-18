Морозы и штормовой ветер: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине в ближайшем времени основательно испортится, напомнив жителям страны о неминуемом приближении зимы. Синоптики предупреждают о грядущем похолодании с ночными морозами и ветром, который будет достигать штормовых значений.

Так, Наталка Диденко на своей странице в Facebook прогнозирует, что во вторник, 19 ноября, температура воздуха составит +3... +10 по Цельсию, а ближайшей ночью на термометрах от +4 до -4 мороза.

Исключение составят Крым и Одесская область, где ожидается от +3 до +8 ночью, днем +11... +14 тепла. Теплее всего будет на Закарпатье, где воздух прогреется до значений +16 градусов.

Погода в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Дожди маловероятны, но может слегка моросить из-за туманов, которые ограничат видимость на дорогах.

Над Киевом 19 ноября нависнет туманная мрачность. Ночью холодно - от +1 до +4, а в окрестностях до -2 мороза. Днем завтра от +5 до +7 по Цельсию.

По словам синоптика, на этой неделе температура медленно, но верно, будет снижаться. Существенных осадков не будет.

А вот 20-21 ноября к похолоданию присоединится сильный ветер, который будет достигать штормовых значений.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также подтверждают прогноз Наталки Диденко. Судя по картам на четыре дня, видно, что пришло время утепляться и готовиться к затяжному холодному сезону.

В пятницу, 22 ноября, практически по всей стране ожидаются дневные морозы.

Погода в Украине (скрин: meteo.gov.ua)