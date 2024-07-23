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Морозиво та біль у горлі. Розвінчано популярний міф, у який вірять усі

Фото: Чи може морозиво полегшувати біль у горлі (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало людей вірять у те, що при болю у горлі морозиво - заборонено. Але це зовсім не так, а навпаки.

Як смаколик допомогає при хворому горлі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Морозиво і горло

Вживання морозива може дати деяке тимчасове полегшення для болю у горлі завдяки охолодженню та заспокійливому впливу.  Прохолодна їжа та напої знижують температуру нервових закінчень у горлі, що зменшує больові сигнали. 

Однак це полегшення часто буває короткочасним, а високий вміст цукру в більшості морозива може посилити запалення та знизити імунітет, потенційно погіршивши стан.

Хороша новина полягає у тому, що зараз є більше варіантів морозива, ніж будь-коли раніше, тому ви завжди зможете обрати безпечний, смачний та дієвий варіант для себе чи дитини.

Чи може цукор у морозиві посилити біль у горлі?

Одне дослідження припускає, що цукор не є ідеальним компонентом для роботи імунної системи, оскільки він може викликати запалення та послабити здатність організму боротися з інфекціями. Високе споживання цукру може знизити ефективність лейкоцитів, які відіграють вирішальну роль у захисті від хвороб.
Це особливо актуально, якщо причиною болю в горлі є вірус або бактерія.

Кращі варіанти морозива від болю в горлі

Обирайте вершкові, м’якіші сорти, які менш імовірно дратують горло. Ваніль та інші м’які смаки є кращими, оскільки сильні та кислі смаки, такі як цитрусові чи шоколад, можуть посилити подразнення.

Сорти з низьким вмістом цукру: високий вміст цукру потенційно може посилити запалення та подразнювати біль у горлі. Вибір морозива з меншим вмістом цукру або навіть альтернативи без цукру може бути м’якшими.

Варіанти без молочних продуктів:люди з алергією на молочні продукти можуть відчувати додатковий стрес для своєї імунної системи. У таких випадках немолочні альтернативи, такі як морозиво, виготовлене на кокосовому або мигдальному молоці, як альтернатива.

Фруктові сорбети зазвичай без жиру та на основі фруктів. Обирайте марку без доданого цукру.

Уникайте морозива з твердими та хрусткими компонентами, воно може подразнювати горло.

 

 

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