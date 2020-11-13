В Монреале захватили заложников в офисе Ubisoft: появилось видео и фото

В Канаде неизвестные захватили заложников в офисе Ubisoft в Монреале на улице Сен-Лоран. Местная пресса информирует, что полиция уже начала спецоперацию по освобождению сотрудников компании и обезвреживанию преступников.

Как сообщает Journal de Montreal 13 ноября, в заложниках находится около 10 человек. Согласно другим источникам, захваченных людей могут быть десятки.

Очевидцы рассказывают, что группа неизвестных задержала сотрудников офиса внутри здания. При этом на одном из телеканалов сообщают, что преступники удерживают некоторых людей внутри офиса, а часть заложников бежали на крышу и забаррикадировались там.

Полиция Монреаля призвала жителей города не посещать территорию на углу улиц Сен-Лоран и Сен-Виато.

Тем временем в сети появляются фото и видео с места событий.

По словам сотрудников Ubisoft в комментариях Le Journal за пределами здания, которые контактируют со своими коллегами внутри, сотрудники укрылись на террасе, где должны находиться противопожарные двери.

Сообщается, что других сотрудников забаррикадировали в конференц-залах.

Видео: В Канаде в Монреале захватили заложников в офисе компании Ubisoft

Эту же информацию подтвердил в Twitter один из работников Ubisoft Эрик Поуп. По его словам, часть заложников оказалась на крыше здания.

"Это безумие! Вот моя команда на крыше", - говорится в публикации.

Также он выложил фото, снятое с высоты.

В Монреале неизвестные захватили заложников в офисе компании Ubisoft (фото: twitter.com)

Крупная игровая компания Ubisoft имеет свои подразделения по всему миру. Наибольшую известность ей принесли игровые франчайзы Assassin's Creed, Far Cry, Watch Dogs, Rainbow Six, Splinter Cell и Ghost Recon.

В канадском Монреале неизвестные захватили заложников в офисе Ubisoft(фото: journaldemontreal.com)

При этом, по данным канадского радио, спецоперация осуществляется в здании рядом с офисом Ubisoft - сообщается, что произошло вооруженное ограбление.

Никаких официальных данных в настоящее время нет.

Ранее сообщалось, что в октябре в Монреале полиция застрелила мужчину, который ходил по улице с ножом. В одном из эпизодов он хотел напасть на "копов".

Напомним, что недавно в Грузии мужчина с автоматом и гранатой в банке захватил в заложники 19 человек.