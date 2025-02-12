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MONATIK влаштував пристрасні танці з артисткою, яка співпрацює з Бейонсе та Ріанною (відео)

MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак MONATIK запалив танцпол пристрасними рухами разом із артисткою Тасір, яка співпрацювала з Бейонсе, Ріанною та іншими світовими зірками. Саме вона стала головною героїнею його нового кліпу "Так вмієш лиш ти".

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавця.

"Так вмієш лиш ти" - це одна з найочікуваніших робіт артиста, яку готували до виходу понад три роки.MONATIK у новому кліпі (фото: пресслужба артиста)

Режисеркою відео стала Таню Муїньо, яка раніше вже працювала з українським виконавцем і має світове визнання.

Головну роль у кліпі виконала танцівниця Тасір - вона відома співпрацею з Бейонсе, Ріанною, Карді Бі, Ашером та іншими зірками. MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Її пластика й емоційність створюють у відео ефект справжньої пристрасті та магнетизму.MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Зйомки проходили ще до початку повномасштабного вторгнення. Співак наголошує, що попри складні часи, мистецтво допомагає зберігати віру, єднає українців і дає натхнення.MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Як реагує мережа на нову роботу MONATIK

Відеокліп не залишив байдужими шанувальників: у соцмережах обговорюють яскраві візуальні рішення та емоційну хореографію.

  • Вауууу, як це красиво і по-новому, колись мріяла, щоб в українських виконавців були такі фантастичні кліпи, дякую за творчість
  • Ніби квінтесенція кращих виконавців та їх фінтів зібралася в цій роботі. Спочатку - Майкл Джексон, потім - візуалізація Бейонсе, всім відомі Флінстоуни, Матриця, Наомі Кемпбел в "Матриці"
  • Таню Муїньо - браво. Я спеціально спочатку не читала, хто режисер кліпу, але в процесі перегляду і так стало зрозуміло
  • Чудова пісня, гарний кліп. Слухаю із насолодою, а головне - рідною мовою! Дякую!

 

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