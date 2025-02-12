MONATIK влаштував пристрасні танці з артисткою, яка співпрацює з Бейонсе та Ріанною (відео)

"Так вмієш лиш ти" - це одна з найочікуваніших робіт артиста, яку готували до виходу понад три роки. MONATIK у новому кліпі (фото: пресслужба артиста)

Режисеркою відео стала Таню Муїньо, яка раніше вже працювала з українським виконавцем і має світове визнання.

Головну роль у кліпі виконала танцівниця Тасір - вона відома співпрацею з Бейонсе, Ріанною, Карді Бі, Ашером та іншими зірками. MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Її пластика й емоційність створюють у відео ефект справжньої пристрасті та магнетизму. MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Зйомки проходили ще до початку повномасштабного вторгнення. Співак наголошує, що попри складні часи, мистецтво допомагає зберігати віру, єднає українців і дає натхнення. MONATIK і Тасір (фото: пресслужба артиста)

Як реагує мережа на нову роботу MONATIK

Відеокліп не залишив байдужими шанувальників: у соцмережах обговорюють яскраві візуальні рішення та емоційну хореографію.