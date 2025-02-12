MONATIK влаштував пристрасні танці з артисткою, яка співпрацює з Бейонсе та Ріанною (відео)

Український співак MONATIK запалив танцпол пристрасними рухами разом із артисткою Тасір, яка співпрацювала з Бейонсе, Ріанною та іншими світовими зірками. Саме вона стала головною героїнею його нового кліпу "Так вмієш лиш ти".
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пресслужбу виконавця.
"Так вмієш лиш ти" - це одна з найочікуваніших робіт артиста, яку готували до виходу понад три роки.
Режисеркою відео стала Таню Муїньо, яка раніше вже працювала з українським виконавцем і має світове визнання.
Головну роль у кліпі виконала танцівниця Тасір - вона відома співпрацею з Бейонсе, Ріанною, Карді Бі, Ашером та іншими зірками.
Її пластика й емоційність створюють у відео ефект справжньої пристрасті та магнетизму.
Зйомки проходили ще до початку повномасштабного вторгнення. Співак наголошує, що попри складні часи, мистецтво допомагає зберігати віру, єднає українців і дає натхнення.
Відеокліп не залишив байдужими шанувальників: у соцмережах обговорюють яскраві візуальні рішення та емоційну хореографію.
До слова, раніше ми писали, що Кендрік Ламар вразив яскравим виступом на Супербоулі-2025 з SZA, Сереною Вільямс та Семюелем Л. Джексоном.