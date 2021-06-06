Монатик рассказал про смерть родного человека: пот смешался со слезами

По словам Дмитрия, это выступление было самым сложным в его жизни. Обычно он любит "посидеть с ребятами перед концертом, настроиться". Но в тот день он решил спрятаться и собраться с мыслями.

"Я помню, слезы не прекратили катиться. Я вспоминал очень многое, его слова. Одна мысль, что он всегда хотел приехать в Киев на концерт... Мне казалось, что вот он сейчас смотрит", - говорит артист.

Отменять концерт было уже нельзя, ведь в зале ждало около трех тысяч зрителей. Тогда, рассказывает Дмитрий, он четко осознал, какая нелегкая профессия артиста, и что такое вторая сторона медали.

"Благо, что много танцую. И уже с первой песни пот смешался со слезами, поэтому никто ничего не увидел, но это было очень, очень тяжело", - рассказал Монатик.

Он также отметил поддержку своей жены, которую ощущает во всем. О своей супруге Дмитрий говорит с большим волнением и нежностью в голосе. Музыкант признается, что чувствует, будто они всю жизнь вместе.

Кроме того, Дмитрий добавил, что они с женой не против пополнения в семье - он всегда мечтал о девочке. У него с супругой Ириной Демичевой двое сыновей - Платон и Даниил, 2015 и 2017 годов рождения.

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