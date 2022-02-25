Молодые герои-гвардейцы, которые отбили Гостомель, показали боевой флаг

На снимке видно, что совсем молодые герои-гвардейцы улыбаются и показывают знамя-оберег.

"Наши гвардейцы со своим флагом, разорванными обломками после сегодняшнего боя. Передают вам всем поздравления и говорят, что мы победим!" - говорится в публикации.

Нацгвардейцы, которые отбили в российских военных аэродром Гостомель (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

В Нацгвардии также рассказали, как начиналась атака на Гостомеле, и показали фото огромной воронки после попадания ракеты.

"Сегодня около 7:00 утра российская "высокоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где проживают в том числе дети. Взрывом и обломками в доме выбило стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками", - говорится в сообщении.

Следы "русского мира" в атакованном РФ Гостомеле (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

Напомним, перед этим в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.

Там длились бои с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения и в итоге была ликвидирована