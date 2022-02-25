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Молодые герои-гвардейцы, которые отбили Гостомель, показали боевой флаг

Новина українською →
Гостомель, Пятница 25 февраля 2022 00:09
Молодые герои-гвардейцы, которые отбили Гостомель, показали боевой флаг Фото: бойцы Нацгвардии, которые отбили Гостомель (facebook.com/RapidReactionBrigade)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные отбили аэродромом Гостомель в Киевской области, ликвидировав российский десант, который там высадился. Бойцы показали государственный флаг, который брали с собой в сражение.

Об этом 24 февраля передали в пресс-службе бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины.

На снимке видно, что совсем молодые герои-гвардейцы улыбаются и показывают знамя-оберег.

"Наши гвардейцы со своим флагом, разорванными обломками после сегодняшнего боя. Передают вам всем поздравления и говорят, что мы победим!" - говорится в публикации.

Молодые герои-гвардейцы, которые отбили Гостомель, показали боевой флаг

Нацгвардейцы, которые отбили в российских военных аэродром Гостомель (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

В Нацгвардии также рассказали, как начиналась атака на Гостомеле, и показали фото огромной воронки после попадания ракеты.

"Сегодня около 7:00 утра российская "высокоточная" ракета разорвалась возле гражданского жилого дома в Гостомеле, где проживают в том числе дети. Взрывом и обломками в доме выбило стекла, чудом никто из гражданских не пострадал. Сохраним для трибунала над российскими военными преступниками", - говорится в сообщении.

Молодые герои-гвардейцы, которые отбили Гостомель, показали боевой флаг

Следы "русского мира" в атакованном РФ Гостомеле (фото: facebook.com/RapidReactionBrigade)

Напомним, перед этим в Минобороны сообщили, что украинские военные не дали высадиться в Гостомеле основным силам российского десанта.

Там длились бои с передовой группой российского десанта, которая понесла потери после огневого поражения и в итоге была ликвидирована

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Украины Алексей Резников рассказал, как украинцы дают отпор оккупантам.

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