У молодої жінки найщасливіший день у житті перетворився на кошмар: що з нею трапилося

День народження довгоочікуваного малюка перетворився на кошмар для 30-річної жінки. Цей день мав стати найщасливішим у її житті, а замість цього мало не зруйнував все, що у неї було.

Що трапилося з молодою жінкою під час пологів та яка була причина скандалу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central.

30-річна жінка з Шанхаю народила малюка за допомогою кесарева розтину. І новонароджена дитина одразу стала причиною скандалу, бо вона була темношкіра! Молода китаянка була у паніці і як вона стверджує - ніколи не була в Африці та не спілкувалася ніколи з темношкірими чоловіками.

Але найгірше сталося, коли малюка побачив її чоловік. Він просто відмовився брати свого новонародженого сина на руки.

У відчаї жінка звернулася до соціальних мереж та розповіла свою сумну історію. Вона попросила поради в інших жінок, бо не знає, як впоратися з цією ситуацією.

За її словами, після пологів, коли настав час для її чоловіка вперше зустрітися з сином, він просто подивився на нього ошелешеними очима і відмовився його тримати. Він не тільки не виявив радості або інтересу до дитини, а й ще почав вимагати провести тест на батьківство.

Жінка погодилася, бо знала, що доведе батьківство свого чоловіка. Однак сама ситуація її сильно засмутила, вона вважає, що чоловік поступив несправедливо й довіра між ними порушена.

Її пост у соцмережах став вірусним і багато людей висловилися в підтримку молодої мами. Дехто навіть знайшов причину, чому шкіра малюка була темною.

"Це явище може відбуватися природним чином у новонароджених, оскільки їхня шкіра тонка, а кровообіг поганий. Дуже часто після народження вона темно-червона, а з часом шкіра стає білою", - пояснив один експерт.

"Це дуже поширене явище. З часом колір шкіри стане світлішим", - написала одна з жінок.

Багато дописувачів були стурбовані ставленням чоловіка до молодої мами та дитини. Вони радили поговорити відверто та серйозно з ним, коли з'являться тести на батьківство.