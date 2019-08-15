Молодой футболист покончил жизнь самоубийством: его считали очень талантливым

Молодой футболист Джоэл Дарлингтон покончил жизнь самоубийством из-за серьезных травм. Об этом сообщает издание Daily Post.

20-летний Джоэл Дарлингтон был футболистом клуба премьер-лиги Уэльса "Бала Таун". Спортивные критики считали его "исключительно талантливым" и пророчили ему большую карьеру в футболе. Спортсмен даже ездил на просмотр в знаменитый "Манчестер Юнайтед", однако вынужден был покинуть тренировки из-за серьезного перелома руки.

В течении последних двух лет у Джоэла Дарлингтона были серьезные проблемы со здоровьем. У него диагностировали повреждение позвоночного диска. Футболист прошел несколько различных вариантов лечения, акупунктуру и физиотерапию, но от проблемы избавиться так и не смог. Он вынужден был даже бросить учебу в колледже, которая, по его мнению, могла позволить ему стать инструктором по фитнесу.

Джоэл Дарлингтон (фото: Bala Town FC)

Накануне своей гибели он общался с отцом, был полон сил и делился планами на будущее. А на следующий день мама Джоэла и его брат Киран приехали к нему домой и обнаружили, что дверь в гараж заперта. Брат выломал дверь и нашел футболиста повешенным на балке.

Родные спортсмена считают, что Джоэл Дарлингтон настолько был огорчен своими травмами и невозможностью продолжать футбольную карьеру, что впал в депрессию.

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