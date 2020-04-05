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Молодежь в опасности: эксперты шокировали заявлением о коронавирусе

STYLERЖизнь    05.04.2020 - 09:31
Молодежь в опасности: эксперты шокировали заявлением о коронавирусе
Коронавирус 2020 (РБК-Украина)

Коронавирус опасен не только для пожилых людей

Коронавирус 2020 опасен для всех слоев населения. И, если раньше считалось, что белее уязвимыми являются пожилые люди, то сейчас мнения касательно данного вопроса меняется. Об этом информирует представитель ВОЗ Маргарет Харрис.

Оказывается, COVID-19 опасен для молодежи и для людей, которые ведут здоровый образ жизни. "В настоящее время мы наблюдаем прирост заболевших более молодого возраста и отмечаем, что симптоматика и течение болезни для них достаточно серьезная. В частности, мы знаем, что среди заболевших есть люди с потенциально хорошим здоровьем, например, спортсмены и люди, ведущие здоровый образ жизни", - сказала Харрис.

По ее словам, распространение вируса стало настолько широким, что уязвимым стал каждый. Также эксперт отмечает, что первым симптомом коронавирусной инфекции является повышенная температура. Подобный симптом встречается у 9 из 10 заболевших.

"Люди рассказывают, что просыпаются посреди ночи в помутнении, они чувствуют себя ужасно, не понимают, что происходит. У них очень высокая температура, а потом внезапно они ощущают холод и дрожь. Самый явный симптом - это лихорадка и температура свыше 38 градусов, которая наблюдается более чем у 90% заболевших", - поделилась представитель ВОЗ

Напомним, врачи заявили, что лучшее лекарство от коронавируса найдено.

Ранее медики развеяли очередной миф о коронавирусе и сообщили, что перчатки могут не помочь.

А также о том, что эпидемиологи дали неприятный прогноз по коронавирусу в Украине.

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