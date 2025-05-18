Молода картопля може бути отрутою. Шокуюча правда, яку від вас приховували

Молода картопля - справжній весняний делікатес, але не всі знають, що деяка може бути небезпечною для здоров'я.

Як розпізнати шкідливу картоплю та уникнути отруєння, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Якою молодою картоплею можна отруїтися

Молода картопля вже є на прилавках українських магазинів, але варто пам’ятати, що вона імпортна, адже на нашу молоду картоплю ще треба трохи почекати. Перші овочі вітчизняного виробництва з'являються на рубежі травня і червня. Це дуже важлива інформація, оскільки вона впливає на якість продукту.

Довге транспортування з Греції чи Єгипту означає, що картопля може почати псуватися або проростати.

Ці фактори можуть спричинити токсичність картоплі. Картопля, а точніше пасльон картопляний (Solanum tuberosum), відноситься до родини пасльонових (Solanaceae). Ці рослини виробляють шкідливі речовини, зокрема соланін, які захищають їх від шкідників. Однак занадто високий вміст соланіну робить картоплю отруйною.

Соланін утворюється в рослині в основному в місцях пошкодження, проростання і впливу світла, а також під час росту. Це означає, що проросла або незріла зелена картопля може вас отруїти.

Чи можна їсти зелену картоплю?

Ні, зелену картоплю їсти не можна. Зелений колір картоплі пояснюється наявністю соланіну, природного, але токсичного хімікату, який у великих кількостях може бути шкідливим для здоров’я.

Зелений колір картоплі є ознакою підвищеного вироблення хлорофілу, що також пов’язано зі збільшенням концентрації соланіну. Найбільше соланіну міститься в шкірці та під нею, а також у паростках картоплі.

Вживання картоплі з високим вмістом соланіну може призвести до харчового отруєння.

Симптоми отруєння соланіном включають: нудота, блювота, біль у животі, діарея, головні болі і запаморочення, лихоманка, підвищене потовиділення. У більш серйозних, але рідкісних випадках можуть виникнути неврологічні розлади, проблеми з диханням і навіть кома.

Як купити якісну молоду картоплю?

Купуючи картоплю, вибирайте однорідну, світлого забарвлення, без зелені, з великими вічками і паростками. Молода картопля рідше проростає, але частіше недозріла і зелена, тому краще уникати картоплі з зеленою шкіркою.