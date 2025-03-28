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Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після

П'ятниця 28 березня 2025 10:55
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Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Катерина Собкова

Дружина Віктора Павліка, концертна директорка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно закрила свій бізнес - онлайн-магазин дитячого одягу Mimish, зробила другу пластичну операцію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вчора в Stories вона показала лікарняну палату і підготовку до операції.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Дружина Віктора Павліка зважилася на зміни зовнішності (скриншот)

Потім пізно ввечері вийшла на зв'язок із підписниками з перебинтованим обличчям.

"Зі мною все добре друзі. Але поки не розмовляю, не відчуваю нижню губу", - написала вона.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Катерина Репяхова зробила пластичну операцію (скриншот)

Дружина Віктора Павліка зробила ментопластику - операцію з виправлення форми та розмірів підборіддя.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Дружина Віктора Павліка після операції (скриншот)

Вона зважилася на зміну форми та розміру підборіддя шляхом його збільшення за допомогою імплантату.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Катерина Репяхова розповіла про операцію (скриншот)

Також вона пояснила підписникам, чому зважилася саме на операцію, а не корекцію філерами.

"Ментопластика - раз і на все життя, а філери потрібно колоти кожні 6-12 місяців. З пластикою це більш виразні зміни, а з філерами - мінімальні", - зазначила блогерка.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Репяхова зробила пластику підборіддя (скриншот)

Сьогодні вона показала, як виглядає на другий день після операції.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Дружина Віктора Павліка після операції (скриншот)

"Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила насамперед через хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", - зазначила Репяхова.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Катерина Репяхова до другої операції (скриншот)

Зазначимо, що 2023 року дружина Віктора Павліка змінила форму носа за допомогою ринопластики. Тоді вона також зробила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота дівчини. Однак тоді зміни були мінімальними.

До слова, її чоловік негативно поставився до її першої пластичної операції.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Репяхова до першої пластики та після (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Катерина Репяхова - четверта дружина співака, яка молодша за нього на 28 років. Дівчина з дитинства була фанаткою артиста, потім стала його концертною директоркою, а згодом дружиною.

Пара виховує сина Михайла, якому в червні виповниться 4 роки. Вони - батьки не "нормотипової" дитини. Коли малюку було два роки, вони почали помічати, що він поводиться не так, як інші діти. Згодом стало зрозуміло, що у Михайла затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Репяхова ділиться всіма етапами розвитку дитини, а нещодавно запустила подкаст "За межами" в YouTube, у якому порушує важливі теми з експертами. Таким чином вона хоче підтримати всіх батьків дітей з особливими потребами.

У Віктора Павліка також є двоє дітей від попередніх шлюбів: син Олександр (39 років) і дочка Христина (37 років). Третій син артиста Павло помер від раку 2020 року.
Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після
Сім'я Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

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