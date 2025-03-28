Молода дружина Віктора Павліка зробила другу пластичну операцію: фото до і після

Дружина Віктора Павліка, концертна директорка, блогерка і підприємиця Катерина Репяхова, яка нещодавно закрила свій бізнес - онлайн-магазин дитячого одягу Mimish, зробила другу пластичну операцію.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Вчора в Stories вона показала лікарняну палату і підготовку до операції.



Дружина Віктора Павліка зважилася на зміни зовнішності (скриншот)

Потім пізно ввечері вийшла на зв'язок із підписниками з перебинтованим обличчям.

"Зі мною все добре друзі. Але поки не розмовляю, не відчуваю нижню губу", - написала вона.



Катерина Репяхова зробила пластичну операцію (скриншот)

Дружина Віктора Павліка зробила ментопластику - операцію з виправлення форми та розмірів підборіддя.



Дружина Віктора Павліка після операції (скриншот)

Вона зважилася на зміну форми та розміру підборіддя шляхом його збільшення за допомогою імплантату.



Катерина Репяхова розповіла про операцію (скриншот)

Також вона пояснила підписникам, чому зважилася саме на операцію, а не корекцію філерами.

"Ментопластика - раз і на все життя, а філери потрібно колоти кожні 6-12 місяців. З пластикою це більш виразні зміни, а з філерами - мінімальні", - зазначила блогерка.



Репяхова зробила пластику підборіддя (скриншот)

Сьогодні вона показала, як виглядає на другий день після операції.



Дружина Віктора Павліка після операції (скриншот)

"Зробити підборіддя було моєю мрією ще до ринопластики, але рино зробила насамперед через хейтерів. Хейтери роблять нас кращими", - зазначила Репяхова.



Катерина Репяхова до другої операції (скриншот)

Зазначимо, що 2023 року дружина Віктора Павліка змінила форму носа за допомогою ринопластики. Тоді вона також зробила ліпофілінг підборіддя - його збільшили за допомогою жиру, взятого з живота дівчини. Однак тоді зміни були мінімальними.

До слова, її чоловік негативно поставився до її першої пластичної операції.



Репяхова до першої пластики та після (фото: instagram.com/repyahovakate)

Що відомо про особисте життя Віктора Павліка

Катерина Репяхова - четверта дружина співака, яка молодша за нього на 28 років. Дівчина з дитинства була фанаткою артиста, потім стала його концертною директоркою, а згодом дружиною.

Пара виховує сина Михайла, якому в червні виповниться 4 роки. Вони - батьки не "нормотипової" дитини. Коли малюку було два роки, вони почали помічати, що він поводиться не так, як інші діти. Згодом стало зрозуміло, що у Михайла затримка мовлення і так званий синдром "незграбної дитини", оскільки хлопчик часто падає.

Репяхова ділиться всіма етапами розвитку дитини, а нещодавно запустила подкаст "За межами" в YouTube, у якому порушує важливі теми з експертами. Таким чином вона хоче підтримати всіх батьків дітей з особливими потребами.

У Віктора Павліка також є двоє дітей від попередніх шлюбів: син Олександр (39 років) і дочка Христина (37 років). Третій син артиста Павло помер від раку 2020 року.



Сім'я Віктора Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)

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