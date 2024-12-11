Молода дружина Остапчука поділилася подробицями, як пройшли пологи: "Сама б я не народила"

Чому Полтавській зробили кесарів розтин

Так, у Stories дружина Остапчука розповіла про те, що їй зробили операцію за медичними показаннями.

"У мене був плановий кесарів розтин за показаннями. Так склалося, що у мене дві матки, і разом з тим анатомічно нетипово все там влаштовано. Довго пояснювати, але сама б я не народила. Одна з маток просто існує, не виконує жодних функцій, вона не працює, але через неї інша матка нестандартної форми. Це я описую так, як зрозуміла", - наголосила блогерка.

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Також вона поділилася, що дізналася про те, що має дві матки тільки тоді, коли почала планувати вагітність.

"Мені зробили УЗД, щоб подивитися, чи буде овуляція цього місяця. І знайшли другу матку. І в тій лікарні, де робили УЗД, мені так все описали, що я вийшла, ридаючи, і з думками, що треба буде дуже довго чекати ", - наголосила Полтавська.

Але, незважаючи на, це, завагітніти їй вдалося з першого разу.

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Крім того, дівчина розповіла, як вона почувається після кесаревого розтину.

"Я почала ходити десь за 4 години після операції. Через 6 годин я вже ходила з малим на руках. Коли Вова вранці був на ефірі, я сама 4 години повністю справлялася з Тімом", - зазначила Катерина.

Також вона зазначила, що їй поки що колють знеболювальні та у неї болить шов.

"Сьогодні навіть сильніше (болить - ред.), ніж учора. Але, незважаючи на біль, я все роблю, хочу швидше відновитися. Щоправда, поки не уявляю, як буде зі сходами в будинку", - розповіла блогерка.

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Також молода мати вже показала здалеку малюка, а також розкішний букет, який Володимир Остапчук їй подарував.

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Що відомо про історію кохання Полтавської та Остапчука

Катерина Полтавська - третя дружина Остапчука. Пара разом близько двох років, а познайомилася саме тоді, коли телеведучий розлучився з нотаріусом Христиною Горняк.

Як розповідала у своєму блозі Катерина, вона не планувала йти на друге побачення з шоуменом, але він був наполегливим.

Незабаром пара почала жити разом, але спочатку вони приховували свої стосунки.

У 2023 році вони розписалися, а влітку 2024-го стало відомо, що пара чекає дитину. До речі, Остапчук вже має двох дітей від шлюбу з Оленою Войченко.

Остапчук та Полтавська влаштували гендер-паті, на якому стало відомо, що у них народиться син.

Вони заздалегідь вигадали йому ім'я - Тимофій.

А 10 грудня стало відомо, що дитина народилася в одному з приватних пологових будинків Києва з вагою 3020 грамів і зростом 53 сантиметри. Молоді батьки вже частково показали новонародженого у своїх блогах.

Володимир Остапчук втретє став батьком (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)