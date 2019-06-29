Он был очень молод: скончался известный музыкант

Джейкоб Туресон скончался после двух недель в коме. Причиной смерти автора музыки для рэпера Face стала передозировка наркотиками. Как сообщается, музыкант умер в возрасте 18 лет. О смерти сына в своем Twitter сообщил отец парня Эрик Туресон.

Как сообщают СМИ, две недели назад, 13 июня, Джейкоб Туресон, более известный, как битмейкер Hella Sketchy, был найден в своем доме без сознания. Как оказалось, у парня случилась передозировка наркотиками, а потому его откачали и в срочном порядке госпитализировали. Джейкоб пробыл в больнице две недели, находясь в коме. Не придя в сознание, Джейкоб умер 27 июня (временной пояс Техаса, а по Киеву 28 июня — прим. ред.).

"Ты не должны уходить раньше своего отца или деда. Этого не должно быть. У нас нет слов. Нам так грустно сообщать, что Джейкоб Тайлер Туресон скончался 27 июня 2019 года в 5:11 утра, — написал отец, а затем добавил. — Опиоидная эпиденмия не различает нас. Разговор о наркотиках, депрессии, психических заболеваниях, социальных сетях должен вестись более открыто, без осуждения и стигмы. Жизнь Джейкоба не была и не будет напрасной".

Джейкоб Туресон – причина смерти автора музыки для рэпера Face (фото: twitter.com/erikthureson)

В свои 18 лет битмейкер был автором музыки к альбому Playboy рэпера Face и трекам еще одного российского исполнителя Big Baby Tape. Также он сотрудничал с американскими музыкантами Tay-K, PnB Rock, Lil Tracy и другими.

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