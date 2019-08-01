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Был очень молод: в Киеве в ДТП погиб известный диджей

STYLERПроисшествия    01.08.2019 - 23:08
Был очень молод: в Киеве в ДТП погиб известный диджей
Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве – все детали (иллюстративное фото: pixabay.com)

Александр Лисогор трагически погиб в ДТП

Александр Лисогор, более известный под псевдонимом Gabber, попал в смертельное ДТП в Киеве. Инцидент произошел 1 августа. Предварительно, мотоцикл неудачно подрезал автомобиль и спровоцировал столкновение. Позже выяснилось, что за рулем мото был известный диджей Gabber, сообщает друг погибшего Денис Ничога в своем Facebook.

По его данным, музыкант умер в операционной.

"Его сегодня не стало. Попал в аварию на мотоцикле, слетел, его переехала машина. Перелом груди и таза. Отвезли в операционную. Там и умер", - говорится в сообщении.

Был очень молод: в Киеве в ДТП погиб известный диджей

Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве - все детали (скриншот: facebook.com/d.nichoga)

Авария произошла на проспекте Победы в районе станции метро Святошино. По данным информационного агентства мотоцикл двигался по своей полосе, когда его подрезал автомобиль. В результате этого произошло столкновение.

К сожалению, авария забрала жизнь водителя мото — диджея Александра Лисогора, также известного под псевдонимом Gabber.

 

Александр Лисогор умер в ДТП в Киеве – все детали (фото: instagram.com/mixmaster_gabber)

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