Молочные продукты взлетят в цене: фермеры массово закрывают производство

Цены на молочные продукты будут расти (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты объяснили, что происходит с ценами на молочные продукты

В Украине начинают сильно дорожать молочные продукты и в ближайшее время ситуация будет только ухудшаться, так как фермеры массово сворачивают производство, а количество поголовья крупного рогатого скота критически снизилось. Как сообщают фермерские ассоциации, количество коров сократилось за 2019 год на 6%. Об этом пишет издание UBR.

Как отмечает издание, ситуация начала резко ухудшаться в августе, когда правительство анонсировало отмену всех государственных программ о поддержке молочного скотоводства в 2020 году. После этого количество коров начало сокращаться, а с начала 2019 года закрылось около 100 средних молочных ферм.

Вице-президент Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк отметила, что делать прогнозы о ценах сложно, так как налоговая нагрузка привела к тому, что содержать фермерские предприятия стало экономически невыгодно.

"На следующий год очень сложно делать прогнозы, в том числе, и по ценам. Мы очень зависимы от аграрной политики и политических решений нашего правительства. В течении трех лет мы пожинали плоды отмены спецрежима НДС для аграриев. Никаким другим механизмом поддержки агросектора его не заменили. Налоговая нагрузка возросла и довела многие предприятия до грани выживания. Рынок земли тоже запускают без каких-либо льгот для молочников, а без земли они не выживут. Поэтому коров сейчас просто вырезают", - объяснила Лавренюк.

Молочные продукты могут сильно подорожать - комментарий эксперта (Видео: YouTube/UBR)