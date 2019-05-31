Молния ударила дважды: жуткие подробности ЧП на Волыни

В Волынской области молния ударила в женщину, которая пасла с мужем коров в поле, а потом молния ударила в дом этой же семьи. Подробности рассказали в сюжете ТСН.

Местная жительница пасла вместе с мужем коров в поле, в полукилометре от села. Когда началась гроза, им некуда было спрятаться, и они стали жертвой молнии. Женщина погибла на месте, а мужчину отбросило в сторону. Он признался, что, когда гроза началась, они забыли выключить мобильные телефоны и именно это могло стать причиной трагедии.

"Создается дополнительное электрическое поле, ионизируется воздух, его сопротивление по закону Ома уменьшается – и тогда идет разряд", - пояснил физик Василий Степанюк.

Удар молнии был настолько мощный, что на женщине сгорела вся одежда, а на обуви остались дыры. Медики приехали на место происшествия буквально через 15 минут, но помочь женщине они уже не смогли.

"Очень сильные были ожоги по всему телу. Это был, наверное, прямой удар в голову, который прошел через все ее тело", - рассказала фельдшер Светлана Лукашук.

Пока медики вместе с мужем пытались реанимировать пострадавшую, вторая молния ударила в ее дом. Бабушка вместе с младшим сыном погибшей как раз возвращалась домой и увидела, что дом окутан дымом.

Пожар помогли потушить местные жители еще до приезда спасателей, но в одной комнате выгорело практически все: стены, детские вещи и техника. Единственное, что осталось целым – это икона в углу, на ней не было ни царапины.

На этот факт обратил внимание местный священник и считает то, что икона уцелела чудом. Кроме того, от второго удара молнии могли пострадать дети. Но к счастью, во время грозы их не было в помещении.

У погибшей осиротели трое детей – 8, 13 и 14 лет. Пока будут ремонтировать дом, они будут жить у бабушки с дедушкой.

На Волыни молния ударила дважды по одной семье (YouTube/ТСН)

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