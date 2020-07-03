Молния может убить: как уберечься от грозы

В последнее время в Украине ухудшились погодные условия и дожди с грозами стали частым явлением. Участились и смертельные случаи. Также страдают от молний дома, в которых находятся люди.

Молния – опасное явление, которое действительно может убить человека. Как сообщает канал "Украина", есть действенные советы, как остаться в живых во время грозы.

Молния является электрическим разрядом, который проходит внутри грозовой тучи или между грозовой тучей и землей. Сталкивание частиц дождя, снега или льда вызывает дисбаланс зарядов между тучей и землей, в результате чего между ними пропускается ток. Воздух вокруг молнии разогревается и вибрирует, что приводит к образованию грома.

Как уберечься от молнии

Не оставайтесь на улице, спрячьтесь в помещении или в автомобиле.

Ограничьте любой контакт с водой. Не принимайте душ!

Старайтесь не касаться включенных электроприборов, металлических дверей и труб, а также бетонных стен.

Если вы далеко от укрытия, то лучше держаться подальше от водоемов, деревьев и высоких объектов и переждать в какой-нибудь низине.

Поскольку каркасы многих палаток делают из металла или другого электропроводящего материала, прятаться под навесом опасно.

Лучше ограничить контакт с землей.

Выходить на улицу безопасно только через полчаса после последней молнии.

Что делать, если человека ударила молния

Вызовите скорую помощь.

Переместите пострадавшего в безопасное место.

Если вы не чувствуете дыхание и пульс у пострадавшего, то начните сердечно-легочную реанимацию.

Как мы ранее писали, под Львовом молния попала в дом и оставила след на теле женщины (видео).