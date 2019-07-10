Молчат и терпят: киевлянок предупредили об извращенце в маршрутке (фото)

В Киеве в общественном транспорте сексуально озабоченный пассажир трется об девушек
В Киеве заметили извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек. При этом парень прикрывается пакетом. Молодого человека "на горячем" сфотографировали в маршрутном автобусе №18+7 (Лукьяновка-Багговутовская). Про случай рассказала жительница столицы Марина Полякова на Facebook-странице сообщества "Виноградарь".
Также она опубликовала соответствующие фото.
Сообщение о случае сексуальной девиации в киевской маршрутке - фроттеризме - всерьез обеспокоило пользователей сети.
В киевской маршрутке заметили извращенца (Фото: facebook.com/groups/wenik)
Автор поста призвала девушек быть внимательными, иначе "потом придется стирать вещи, это в лучшем случае".
Тревожная весть про извращенца вызвала неоднозначную реакцию - в комментариях звучат и возмущенные, и саркастические заявления. Также некоторые сетуют на "слабую доказательную базу" - мол, на фото не все очевидно, чтобы сразу вешать на человека клеймо сексуального маньяка. Впрочем, большинство сходится на том, что закрывать глаза на признаки неадекватного поведения и молчать об этом нельзя - и равнодушие по сути равносильно поощрению нездоровых действий.
Кроме того, некоторые пользователи сети рассказывают об аналогичном случае в другом транспорте - в троллейбусе №18.
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Как сообщалось ранее, в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.
Также мы писали о том, что в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.