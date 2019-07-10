Молчат и терпят: киевлянок предупредили об извращенце в маршрутке (фото)

В Киеве заметили извращенца, который в маршрутке с расстегнутыми штанами трется об девушек. При этом парень прикрывается пакетом. Молодого человека "на горячем" сфотографировали в маршрутном автобусе №18+7 (Лукьяновка-Багговутовская). Про случай рассказала жительница столицы Марина Полякова на Facebook-странице сообщества "Виноградарь".

Также она опубликовала соответствующие фото.

Сообщение о случае сексуальной девиации в киевской маршрутке - фроттеризме - всерьез обеспокоило пользователей сети.

В киевской маршрутке заметили извращенца (Фото: facebook.com/groups/wenik)

Автор поста призвала девушек быть внимательными, иначе "потом придется стирать вещи, это в лучшем случае".

Тревожная весть про извращенца вызвала неоднозначную реакцию - в комментариях звучат и возмущенные, и саркастические заявления. Также некоторые сетуют на "слабую доказательную базу" - мол, на фото не все очевидно, чтобы сразу вешать на человека клеймо сексуального маньяка. Впрочем, большинство сходится на том, что закрывать глаза на признаки неадекватного поведения и молчать об этом нельзя - и равнодушие по сути равносильно поощрению нездоровых действий.

Кроме того, некоторые пользователи сети рассказывают об аналогичном случае в другом транспорте - в троллейбусе №18.

Фу, хоть бы оно прищемило себе при застегивании;

Я в шоке, и постоянно ж езжу этой маршруткой, спасибо большое вам за информацию;

Размахом хлестким - ударом жестким, заносим в грудную клетку!

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От бы какая бойкая попалась! Развернулась да саданула коленкой, что бы желание тереться отпало навсегда!

Извращенец!

Таких полно, увы. Мне такие попадались, к сожалению, и не раз. Дедок один, мне было лет 14, в автобусе, я говорю что вы делаете, ору. Он типа я ничего... И на мороз. Типа я лошара. А не он;

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Мужчины защитите женщин, вычислите его, и сделайте ему приятно;

Самое ужасное в этом то, что девушки молчат и терпят это. В лучшем случае отодвигаются. Им неудобно. А ему удобно;

В 18 троллейбусе тоже;

Мне вот одно интересно, как за это время никто и глазом не моргнул, чтобы предотвратить это... явно четвертая часть маршрутки увидело...."моя хата з краю нікого не знаю";

Весь вагон едет и ликует, когда же он кончит. А девушка тихо возмущена, но не показывает виду. И оператор тоже тихо снимает, чтобы нам потом все это донести. Так кто извращенец?!

Я тоже этим вопросом заморочилась! С операторм точно не совсем все нормально... все такие видят, снимают и б*я молчат...

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Как сообщалось ранее, в Киеве в гипермаркете "Эпицентр" орудовал маньяк, который нападал на женщин в кабинках туалета с целью изнасилования.

Также мы писали о том, что в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.