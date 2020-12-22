Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине окажется под воздействием воздушных масс. Уже завтра, 23 декабря, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег с налипанием и дождь.
Причем вид осадков будет зависеть от температуры воздуха. Синоптик Наталка Диденко в Facebook предупредила также о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.
Синоптик прогнозирует, что осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в части Юга и Центра страны.
А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.
Температура в среду на Западе днем от +3 до +7 тепла, на Востоке мороз -1... -4, а ночью дойдет до -5... -9 градусов. На остальной территории от -2 до +2 тепла.
Также синоптик предупредила о порывистом ветре.
В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.
Температура воздуха в столице ночью -1... -4 градуса, а завтра днем потеплеет до нуля.
Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды, на которых видно, где ожидаются осадки, и какой в среду, 23 декабря, будет температура воздуха.
Погода в Украине 23 декабря (фото: meteo.gov.ua)
Отметим, что ранее синоптические ресурсы поменяли прогноз погоды на Новый год, рассказав, будет ли на праздники снег.
Кроме того, эксперты рассказали, как уберечь себя от травм во время гололедицы.