ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода

Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине окажется под воздействием воздушных масс. Уже завтра, 23 декабря, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег с налипанием и дождь.

Причем вид осадков будет зависеть от температуры воздуха. Синоптик Наталка Диденко в Facebook предупредила также о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.

Синоптик прогнозирует, что осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в части Юга и Центра страны.

А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.

Температура в среду на Западе днем от +3 до +7 тепла, на Востоке мороз -1... -4, а ночью дойдет до -5... -9 градусов. На остальной территории от -2 до +2 тепла.

Также синоптик предупредила о порывистом ветре.

В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.

Самые читаемые новости

Температура воздуха в столице ночью -1... -4 градуса, а завтра днем потеплеет до нуля.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды, на которых видно, где ожидаются осадки, и какой в среду, 23 декабря, будет температура воздуха.

Погода в Украине 23 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что ранее синоптические ресурсы поменяли прогноз погоды на Новый год, рассказав, будет ли на праздники снег.

Кроме того, эксперты рассказали, как уберечь себя от травм во время гололедицы.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Погода