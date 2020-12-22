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Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода

Вторник 22 декабря 2020 13:38
Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине окажется под воздействием воздушных масс. Уже завтра, 23 декабря, атмосферные фронты принесут снег, мокрый снег с налипанием и дождь.

Причем вид осадков будет зависеть от температуры воздуха. Синоптик Наталка Диденко в Facebook предупредила также о сильном ветре и вероятности гололедицы из-за осадков и низкой температуры.

Синоптик прогнозирует, что осадки наиболее вероятны в западных, северных областях, а также в части Юга и Центра страны.

А вот до Востока, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской области и Крыма атмосферный фронт еще не доберется. В названых областях будет все еще управлять погодой восточный антициклон.

Температура в среду на Западе днем от +3 до +7 тепла, на Востоке мороз -1... -4, а ночью дойдет до -5... -9 градусов. На остальной территории от -2 до +2 тепла.

Также синоптик предупредила о порывистом ветре.

В Киеве 23-го декабря фронты организуют погоду сначала со снегом, который позже переходит в мокрый снег и, возможно, дождь. Из-за этого на дорогах и тротуарах может быть гололедица.

Температура воздуха в столице ночью -1... -4 градуса, а завтра днем потеплеет до нуля.

Синоптики Украинского гидрометцентра показали карты погоды, на которых видно, где ожидаются осадки, и какой в среду, 23 декабря, будет температура воздуха.

Мокрый снег и ветер наделают беды: в Украину идет опасная погода

Погода в Украине 23 декабря (фото: meteo.gov.ua)

Отметим, что ранее синоптические ресурсы поменяли прогноз погоды на Новый год, рассказав, будет ли на праздники снег.

Кроме того, эксперты рассказали, как уберечь себя от травм во время гололедицы.

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