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От мокрого снега до резкого потепления: где ожидается самая противная погода

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в понедельник принесет полную корзинку разных синоптических явлений. Часть страны будет греться под лучами весеннего солнца, а в некоторых областях пройдет мокрый снег с дождем.

Какая погода ждет украинцев 11 апреля, рассказала синоптик Наталка Диденко.

Где будет теплее всего

11 апреля в Херсонской, Донецкой, Луганской областях прогреется до +18 +22 градусов. Немного прохладнее будет в Запорожье, Крыму, Днепре и в Херсонской области, от +14 до +18 градусов.

А вот на всей остальной территории Украины будет холодно, от +6 до +13 градусов.

В каких областях пройдут дожди и мокрый снег

"Дожди 11 апреля будут периодически посещать все наши регионы. Там, где температура существенно снизится, возможен мокрый снег – центр, запад и север. На востоке завтра дождь вероятен во второй половине дня (Харьковская область) или ближе к вечеру. В восточных областях в понедельник – местами грозы!" – предупредила синоптик.

Также ожидается порывистый ветер, до сильных порывов – на юге и в центральной части.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Диденко, 11 апреля минимальная температура воздуха ожидается в пределах +3 +4 градуса. Максимальная будет невысокой – от +8 до +10 градусов. Вечером в понедельник в столице возможен периодический дождь, в ближайшую ночь с мокрым снегом.

Когда придет потепление

"На общее потепление рассчитываем с 14-15 апреля. Усиленный подогрев помещений всеми возможными, а главное, безопасными способами – актуальный", - подчеркнула Диденко.

Карта погоды в Украине на понедельник, 11 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики предупредили об осадках и похолодании.

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