"Могут зудеть и печь": врач рассказала, где в доме обитают клопы и назвала симптомы укусов

Как кусают клопы

Во время укуса клоп выделяет немного обезболивающей жидкости, поэтому вы не чувствуете прокалывания кожи.

Кстати, до 60% людей не имеют проявлений укуса вообще.

Выглядит укус чаще как красные, разбухшие бугорки с темным пятнышком в центре укуса. Располагаются линиями или группами, иногда по отдельности. Укусы могут зудеть и печь.

"На простынях могут быть пятна крови от расчесов. Клопы могут укусить любую часть вашего тела. Но они не всегда кормятся каждую ночь и могут обходиться без еды несколько недель", - предупредила медик.

Где в доме живут клопы

Если вы подозреваете, что вашего ребенка укусили клопы, проверьте в квартире простыни, матрас, каркас кровати и места под плинтусами, отслоенные обои, внутренности электрических переключателей, кабелепроводы для электрических кабелей, диваны.

Профилактика укусов клопов

Клопы перемещаются с места на место, прячась в предметах, таких как мебель, одежда, одеяла и багаж. Без кормления клопы могут жить месяцами.

Это позволяет легко случайно занести клопов в ваш дом, не зная того.

Чтобы предотвратить появление клопов, вы можете сделать следующие шаги: