"Могут зудеть и печь": врач рассказала, где в доме обитают клопы и назвала симптомы укусов

Клопы - это насекомые, которые питаются кровью людей или животных. Обычно их укусы не опасны, однако могут сильно чесаться, инфицироваться, вызвать аллергические реакции.

Как кусают клопы

Во время укуса клоп выделяет немного обезболивающей жидкости, поэтому вы не чувствуете прокалывания кожи.

Кстати, до 60% людей не имеют проявлений укуса вообще.

Выглядит укус чаще как красные, разбухшие бугорки с темным пятнышком в центре укуса. Располагаются линиями или группами, иногда по отдельности. Укусы могут зудеть и печь.

"На простынях могут быть пятна крови от расчесов. Клопы могут укусить любую часть вашего тела. Но они не всегда кормятся каждую ночь и могут обходиться без еды несколько недель", - предупредила медик.

Где в доме живут клопы

Если вы подозреваете, что вашего ребенка укусили клопы, проверьте в квартире простыни, матрас, каркас кровати и места под плинтусами, отслоенные обои, внутренности электрических переключателей, кабелепроводы для электрических кабелей, диваны.

Профилактика укусов клопов

Клопы перемещаются с места на место, прячась в предметах, таких как мебель, одежда, одеяла и багаж. Без кормления клопы могут жить месяцами.

Это позволяет легко случайно занести клопов в ваш дом, не зная того.

Чтобы предотвратить появление клопов, вы можете сделать следующие шаги: