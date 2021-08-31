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Могут угрожать и требовать взятки: глава Госэкоинспекции предупредил о мошенниках

Автор: Анна Шиканова

Глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный предупредил, что появились телефонные мошенники, которые используют его имя для своих преступных схем.

Он написал на своей странице в Facebook, как могут вести себя мошенники и что могут требовать.

"Внимание! Телефонное мошенничество! В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц", - предупредил чиновник.

Он рассказал схему, которую используют преступники и призвал не реагировать на такие звонки.

"Мошенники представляются именем моего заместителя и по, будто бы, моему поручению требуют неправомерную выгоду относительно нарушений экологического законодательства, угрожают. Если вы получили звонок такого характера – не реагируйте, это мошенничество", - добавил Малеваный.

Он отметил, что уже приготовил заявления в киберполицию для дальнейшего расследования этого дела и написал один из номеров, который используют мошенники для таких звонков.

Стоит отметить, что мошенники в последнее время стали чаще использовать имена других людей или названия организации для своих афер.

Недавно мы рассказывали о том, что мошенники начали использовать для своих преступных схем имена украинских звезд шоу-бизнеса. Для развода они использовали видео с Настей Каменских.

А также мы писали о том, что в Facebook появилась новая схема мошенничества. Аферисты заставляют пользователей проходить мифические проверки, чтобы украсть их данные.

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Схемы мошенников