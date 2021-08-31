Могут угрожать и требовать взятки: глава Госэкоинспекции предупредил о мошенниках

"Внимание! Телефонное мошенничество! В последнее время руководители субъектов хозяйствования начали получать телефонные звонки от неустановленных лиц", - предупредил чиновник.

Он рассказал схему, которую используют преступники и призвал не реагировать на такие звонки.

"Мошенники представляются именем моего заместителя и по, будто бы, моему поручению требуют неправомерную выгоду относительно нарушений экологического законодательства, угрожают. Если вы получили звонок такого характера – не реагируйте, это мошенничество", - добавил Малеваный.

Он отметил, что уже приготовил заявления в киберполицию для дальнейшего расследования этого дела и написал один из номеров, который используют мошенники для таких звонков.

Стоит отметить, что мошенники в последнее время стали чаще использовать имена других людей или названия организации для своих афер.