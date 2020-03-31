Могут спасти жизнь больным COVID-19: Супрун рассказала про ИВЛ

Коронавирус в Украине диагностировали уже у 549 человек, а вечером 31 марта стало известно о двух новых летальных случаях в больницах, и количество погибших пациентов увеличилось до 15-ти. Уляна Супрун рассказала, как аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) могут спасти жизнь больным COVID-19, и высказалась о возможности в клиниках предотвращать смертельные исходы, предоставляя интенсивную терапию.

Как отмечает бывший руководитель Минздрава в своем Facebook, от аппаратов ИВЛ зависит многое, но не все.

Медик объяснила, что вирус SARS-CoV-2 способен проникать в клетки легких, сердца, почек, а также кишечника. Из-за этого болезнь COVID-19 часто сопровождают острое поражение легких, почек, сердца, боль в туловище, в том числе у пациентов, не имевших патологий этих органов ранее.

"Но прежде всего вирус поражает дыхательную систему: проникает в клетки легких и начинает там размножаться, в результате чего дыхание затрудняется, и возникают кашель и удушье. В случае легкого течения коронавирусной инфекции в большинстве случаев бывает сухой или продуктивный кашель (когда мокрота отходит), боль в мышцах, и температура до 39 градусов, а также возможно развитие "легкой" пневмонии", - говорится в публикации.

Повреждение или отказ органов может произойти по причине или непосредственного размножения в их клетках, или очень сильной иммунной реакцией, которая развивается в ответ на размножение вируса. Это называется цитокиновый шторм. При этом развивается гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз.

Цитокины - это совокупное название молекул, с помощью которых клетки иммунной системы между собой "общаются" и сигнализируют, объяснила Супрун.

Тяжелое течение COVID-19 и причины смерти пациентов

Самыми распространенными осложнениями и непосредственно причинами смерти при COVID-19 является тяжелая пневмония и синдром острого респираторного дистресса (поражения), сепсис, полиорганная недостаточность (отказ функционирования многих органов), острое поражение почек или сердца.

Самыми распространенными состояниями, которые сопровождают летальные случаи болезни, являются сердечно-сосудистые болезни, гипертензия, сахарный диабет, хронические болезни дыхательных путей, рак и возраст более 70.

У около 15% больных проявляется умеренное или тяжелое течение болезни, и они нуждаются в госпитализации и дополнительного получения кислорода, а 5% людей - интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.

Кому нужна интенсивная терапия и искусственная вентиляция легких

Интенсивная терапия и подключения к аппарату ИВЛ действительно критически необходимы в случае развития тяжелой пневмонии или острого респираторного дистресс-синдрома, или неспособности человека дышать самостоятельно.

Врочем, пишет Супрун, одними "вентиляторами" существенно летальность при COVID-19 к нулю не снизить.

По данным исследовательского центра интенсивной терапии INARC (Великобритания), 52% людей, которые были направлены на интенсивную терапию, выжили и были выписаны из больницы. Таким образом летальность среди тех, кто получил интенсивную терапию, составляет почти 50%.

"В первую очередь, люди нуждались не искусственной вентиляции легких, а в базовой и сложной поддержке сердечной деятельности (84%), и только потом - в расширенной (усиленной) и базовой поддержке дыхания и деятельности органов. Продолжительность интенсивной терапии составляла от 2 до 8 дней в зависимости от систем и органов, требовавших "поддержки". Терапия дыхательной системы основном требовала применения "расширенной" поддержки", - написала Супрун.

Аппараты ИВЛ спасут всех больных коронавирусом?

"Нет. Люди умирают не только от недостатка кислорода в крови и затрудненного дыхания, но и от обострения сопутствующих болезней или отказа сердца, почек, легких из-за чрезмерного воспаления и сепсис. В некоторых случаях не помогает не только искусственная вентиляция легких, но и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО - более современный способ обеспечить газообмен при критическом поражении легких)", - рассказала Супрун.

Медик добавила, что причиной смерти в этом случае может быть цитокиновый шторм - очень сильное неконтролируемое воспаление, что приводит к повреждению собственных тканей. Так, смерти от COVID-19 молодых и предварительно здоровых людей объясняют именно этим.

Управление цитокинов штормом и предсказания такого хода иммунного ответа на вирус SARS-CoV-2 является одним из направлений разработки терапии, отметила она. Ретроспективное исследование умерших от коронавируса людей показало, что маркерами выброса цитокинов и поражения органов вследствие него были высокие уровни ферритина и интерлейкина-6 (IL).

Также Супрун констатировала, что утвержденных лекарств с четко доказанным эффектом в лечении именно COVID-19 пока нет.

Напомним, что ранее Уляна Супрун подробно рассказала про маски от коронавируса и развеяла ряд популярных мифов относительно их эффективности.