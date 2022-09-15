Могут прийти наемники Кремля и все разнести: Скрипка раскрыл схему, по которой отменяют концерты украинцам

Концерт "ВВ" должен был пройти в Гамбурге 14 сентября, но за несколько часов площадка, где они должны были выступать, отказал в приеме украинского коллектива. Концерт перенесли и начали искать другую площадку. Однако Олег Скрипка получил четыре отказа, в том числе и от местной украинской церкви.

Как объясняет музыкант, все дело в наемниках россиян, которые угрожают местному населению и могут прийти на такой концерт, избить людей и все разнести.

"Я не думал, что в Германии так может происходить. Потому что контракт, законы и тому подобное — ничего не боятся, просто отменяют. Потом еще три площадки и одна украинская церковь сначала согласились, потом отказались. И вопрос: почему так происходит? Разгоняется прессой здесь, в Германии, и в Интернете, что украинцы фашисты, что Скрипка – это глава фашистов в Украине и они поют фашистские песни", - рассказал лидер "ВВ".

Он добавил, что фейковую информацию распространяют в местных изданиях, а потом концертные площадки, с которыми были договоренности, вынуждены отказывать украинцам. Так как странные фашистские организации, которые спонсируются россиянами, начинают угрожать владельцам площадки.

"Я так понимаю, что концертной площадке угрожают. Здесь есть такие фашистские местные организации, которые мы знаем, кем спонсируются, которые прикрываются левыми взглядами. И оказывается, что они здесь себе позволяют, во благо цивилизации, для мира и равенства приходить и крушить, разбивать витрины клубов, заведений… И власть, потому что это толерантно, предлагает не играть концерт, потому что могут прийти всех избить и растрощить. Друзья, это мне напоминает 90-е в Украине. По крайней мере, до войны такого не происходило", - объяснил Олег Скрипка.

Кроме того, власть защитить владельцев концертных площадок или музыкантов не может - они настойчиво рекомендуют просто не проводить концерт.

"Власть говорит, не делайте концерт, потому что мы будем беспокоить этих местных фашистов, которые спонсируются из Кремля, и они будут всех бить. И, оказывается, уже была разбита украинская церковь, которая не смогла нас принять, потому что они боятся, что они еще раз придут и снова разнесут. Здесь. В Гамбурге. У нас в полицию подается, и полиция защищает. А они говорят, лучше не играйте концерт", - возмущается музыкант.