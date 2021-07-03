Могут отравить и парализовать: назвали опасные для здоровья растения

Так, прикоснувшись к этим растениям, человек может получить поражение кожи или отравиться.

Борщевик Сосновского

Происходит растение с Кавказа, но очень распространено в Украине. Ее можно увидеть вдоль лесных дорог, на опушках, заброшенных пустырях.

Вырастает борщевик до трех метров и имеет крупные листья и соцветия, похожие на укроп. Его токсичный сок в разы повышает чувствительность кожи человека к ультрафиолету - можно получить постепенные ожоги 1-3 степени, в зависимости от попадания солнца на кожу. Кроме того, если сок попал на тело, то нужно немедленно промыть с мылом кожу, избегая прямых лучей, или обратиться к врачу в случае ожогов.

Фото: опасное растение борщевик (pixabay)

Белладонна

Растение растет в лиственных лесах на опушке леса и возле рек. Ее высота достигает 1,5 метра. Маленькие ягоды темного цвета, напоминающие вишню - ядовитые, как и листья, стебли, цветы.

Признаки отравления: расширенные зрачки, пересохший рот, боль в животе, низкое сердцебиение и пульс, а также замедление дыхания. Здесь поможет только "скорая помощь".

Фото: опасное растение Белладонна (pixabay)

Аконит

Ее еще называют "Волчье проклятие". Такое название происходит из-за использования его в отравлении мяса для хищников. Растет растение большей частью в горах, может достигать до метра высотой. Он имеет цветки синего или фиолетового цвета. Если растение попало в рот, то возникает боль и ожоги. Кроме того, появляется тошнота, расширение зрачков, слабость или паралич, проблемы с дыханием и сердцем.

Стоит отметить, что аконит может привести к смерти. Поэтому сразу надо вызвать медиков.

Фото: опасное растение аконит (pixabay)

Болиголов пятнистый

Он похож на дикую морковь или очень большую петрушку 1-2 метра, но с фиолетовыми пятнами, что можно встретить вдоль дорог, железных дорог, на пустырях, лугах. Все растение очень ядовито для человека нервно-паралитического действия. Достаточно 6-8 листьев, чтобы человек погиб.

Симптомы отравления: расширенные зрачки, учащенное, а затем замедленное сердцебиение, боль в мышцах, паралич, конвульсии, затрудненное дыхание.

Фото: опасное растение болиголов пятнистый (pixabay)