Могут навредить здоровью: эксперты назвали самые опасные фрукты

Фрукты, которые могут быть опасны для здоровья человека (Фото: pixabay.com)

Специалисты назвали самые опасные фрукты для людей с хроническими заболеваниями

Специалисты рассказали, что фрукты могут быть одинаково полезны и вредны для здоровья человека. Есть хронические заболевания, при которых некоторые фрукты могут быть категорически противопоказаны.

Медики назвали фрукты, которые могут быть опасными для здоровья и перечислили заболевания, которые могут вызвать противопоказания. Об этом пишет Ukr.Media.

Яблоки и груши. В этих фруктах содержится много кислоты, поэтому они противопоказаны тем, у кого есть холецистит, панкреатит, язвенный колит, геморрой и вздутие живота. Груши могут вызвать процесс брожения в животе, а это ведет к проблемам желудочно-кишечного тракта.

Цитрусовые. Кислота вызывает раздражение слизистой органов желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, негативно отражается на эмали зубов. Они противопоказаны тем, у кого есть воспаления слизистой и язва желудка, панкреатит, подагра, заболевания печени, почек и диабет. Также не рекомендуется женщинам в период менопаузы употреблять цитрусовые, так как они могут нарушить уровень эстрогена. А грейпфруты могут снижать эффективность многих лекарственных препаратов.

Виноград. От этого продукта стоит отказаться тем, у кого есть язва желудка, двенадцатиперстной кишки, диабет, проблемы с давлением, цирроз печени, диарея, стоматит и кариес. В винограде много сахара, поэтому эксперты советуют его употреблять отдельно от других продуктов. Не стоит ужинать виноградом, так как есть риск, что он не усвоится.

Киви. Этот фрукт может вызвать аллергическую реакцию и особенно осторожно стоит к киви относится тем, у кого есть аллергия на латекс. Не стоит сочетать киви с сердечными препаратами – бета-блокаторы могут пагубно повлиять на состояние почек.

Бананы. В них содержится много сахара, а это может быть опасно для диабетиков. Также бананы могут вызвать метеоризм. Не стоит их сочетать с препаратами для сердца – в бананах, как и в киви, много калия, и это может отразиться на состоянии почек.

Абрикосы, персики, нектарины, сливы. Много сахара и волокон, поэтому есть противопоказания для людей с проблемами щитовидки, при повышенной кислотности, гепатите, сахарном диабете, склонности к диарее. Категорически нельзя при холецистите, панкреатите, колите, проблемах с почками.

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