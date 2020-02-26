Могу быть заразной: украинка из Китая сделала откровенное признание

Украинка вернулась из Китая рассказала про коронавирус (коллаж РБК-Украина)

Танцовщица из Китая пристыдила украинцев за панику из-за коронавируса 2019-nCov

Коронавирус 2020 уже впритык приблизился к Украине. Случаи заболевания выявлены в соседней Румынии. Также коронавирус добрался до жителей других европейских стран - Италии, Испании, Хорватии, Франции.

Но эпицентр вируса по-прежнему - в китайском Ухане. Недавно оттуда эвакуировали десятки украинцев. О том, как своих соотечественников "тепло" встречали жители Новых Санжар, писали все мировые СМИ. Конечно же, эта ситуация очень огорчила эвакуированных из Китая украинцев, которые не ожидали, что на их родной земле в них полетят камни, а некоторые люди будут грозиться их жечь на кострах.

Одной из украинок, которые вернулись на родину из Китая после вспышки там коронавируса, стала девушка Анна. В Поднебесной украинка работает танцовщицей. Сейчас она вынуждена прервать свои выступления из-за 2019-nCov, хотя, говорит Аня, она жила и работала в городе за тысячи километров от Уханя.

Когда Анна вернулась в Украину, то, признается, была шокирована паникой, которая вспыхнула в ее стране.

"Я работаю танцовщицей в Китае. По всей стране введен карантин. Несмотря на то, что я находилась за две тысячи километров от эпицентра вспышки эпидемии, поражена тем, что у нас никоим образом не проверяют в стране. В Украине такое впечатление еще больше паника чем в стране, где тысячами умирают люди от вируса. Мои знакомые, друзья меня боятся, спрашивают, почему я приехала, я могу быть заразной. Я ожидала получить поддержку, а получила осуждение", - поделилась Анна в эфире шоу "Говорить Україна".

Напомним, что отныне украинцы могут пройти тест на коронавирус не выходя из дома.

Ранее мы писали о том, что украинцы в панике "сметают" полки в аптеках из-за боязни коронавируса.