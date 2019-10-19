Могу и в морду дать: экс-нардеп Черновол обматерила журналиста (видео)

Татьяна Черновол оскорбила представителя СМИ и пригрозила ему физической расправой
Бывший депутат восьмого созыва от партии "Народный фронт" Татьяна Черновол обматерила журналиста Сергея Шевчука из-за вопроса о наградном оружии. В сети появилось видео, свидетельствующее о странном поведении экс-нардепа.
Стоит отметить, что общественный деятель 40-летняя Татьяна Черновол ранее и сама работала журналисткой, добившись немалого успеха на этом поприще.
Тем не менее, вопрос о наградном автомате, с которым к политику обратился журналист, вызвал небывалое раздражение Черновол, пишет Главред.
"Вы не журналист, вы - педе*аст", - невозмутимо сказала Черновол, повторив ругательство еще раз.
При этом политик ухмыльнулась, сказав, что Сергею Шевчуку вероятно понравилось оскорбление, которое вызвало у него смех.
"Я к вам с уважением не отношусь. Меня возмущает, когда такие, как вы, называют себя журналистами. Я за это могу и в морду дать", - пригрозила Черновол и попросила Шевчука извиниться за то, что он компрометирует работу журналиста.
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Бывший депутат Черновол обматерила журналиста (видео: YouTube/Главред)