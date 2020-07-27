Могли убить: появились подозрительные странности в смерти 3-летнего Мусы Сулейманова

Трехлетний Муса Сулейманов был найден мертвым 26 июля после того, как спецмашиной выкачали выгребную яму. Оккупационная власть Крыма уже успела объявить официальную версию гибели сына политзаключенного - утопление. Но многие говорят, что в обстоятельствах гибели мальчика очень много странностей.

Так, журналист Айдер Муждабаев в Facebook пишет, что сын крымского татарина, который сейчас за решеткой в РФ за обвинение в "терроризме" попросту не мог сдвинуть деревянный настил с ямы, что был привален к тому же камнями.

Кроме того, волонтеры в поисках ребенка, как минимум трижды проверяли эту яму, но ничего не нашли. Яма была закрыта.

"Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями - как раз от детей. Пока мы имеем свидетельство, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", - пишет журналист.

Кроме того, он Муждабаев пишет, что ребенок не мог запрыгнуть туда, а потом закрыть за собой крышку так, что никто ничего не заметил.

"Яма, по предварительным сведениям, повторяю, была закрыта. Поэтому и откачали ее только когда проверили все вокруг и не нашли мальчика. Из-за этого я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", - добавил он.

Выгребная яма, в которой нашли тело ребенка (фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муджабаев также допускает, что жизнь ребенка могли загубить с целью давления на его отца - 37-летнего журналиста Руслана Сулейманова. Ведь он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан.

Напомним, что сын политзаключенного исчез около 18:00 с песочницы в селе Строгановка под Симферополем. Его мать 31-летняя Эльзара отлучилась на 10-15 минут - женщину позвала больная свекровь. Когда вернулась, ребенка уже не было. Маленького Мусу искали 1,5 суток тысячи людей.

Руслана Сулейманова задержали в марте 2019-го. 23 июля суд в российском Сочи продлил ему арест до середины сентября. Вся забота о детях (в семье также воспитывается 10-летний Мухаммед и 6-летняя Асия) и стариках (родителях Руслана) легла на плечи его супруги - Эльзары.

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