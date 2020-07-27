Могли убить: появились подозрительные странности в смерти 3-летнего Мусы Сулейманова

Смерть Мусы Сулейманова (коллаж: РБК-Украина)

Смерть 3-летнего сына политзаключенного Мусы Сулейманова вызывает много вопросов

Трехлетний Муса Сулейманов был найден мертвым 26 июля после того, как спецмашиной выкачали выгребную яму. Оккупационная власть Крыма уже успела объявить официальную версию гибели сына политзаключенного - утопление. Но многие говорят, что в обстоятельствах гибели мальчика очень много странностей.

Так, журналист Айдер Муждабаев в Facebook пишет, что сын крымского татарина, который сейчас за решеткой в РФ за обвинение в "терроризме" попросту не мог сдвинуть деревянный настил с ямы, что был привален к тому же камнями.

Кроме того, волонтеры в поисках ребенка, как минимум трижды проверяли эту яму, но ничего не нашли. Яма была закрыта.

"Ребенок не мог сдвинуть крышку канализации, которую еще и прижимают камнями - как раз от детей. Пока мы имеем свидетельство, что на момент начала поисков эта яма была закрыта", - пишет журналист.

Кроме того, он Муждабаев пишет, что ребенок не мог запрыгнуть туда, а потом закрыть за собой крышку так, что никто ничего не заметил.

"Яма, по предварительным сведениям, повторяю, была закрыта. Поэтому и откачали ее только когда проверили все вокруг и не нашли мальчика. Из-за этого я не верю "официальной" версии оккупантов о том, что наш мальчик просто утонул сам. Конечно, все может случиться в жизни. Конечно... Но совпадение приведенных фактов заставляет думать, что мальчик был убит", - добавил он.

Выгребная яма, в которой нашли тело ребенка (фото: facebook.com/ayder.muzhdabaev)

Муджабаев также допускает, что жизнь ребенка могли загубить с целью давления на его отца - 37-летнего журналиста Руслана Сулейманова. Ведь он отказывается свидетельствовать против себя и других крымчан.

Напомним, что сын политзаключенного исчез около 18:00 с песочницы в селе Строгановка под Симферополем. Его мать 31-летняя Эльзара отлучилась на 10-15 минут - женщину позвала больная свекровь. Когда вернулась, ребенка уже не было. Маленького Мусу искали 1,5 суток тысячи людей.

Руслана Сулейманова задержали в марте 2019-го. 23 июля суд в российском Сочи продлил ему арест до середины сентября. Вся забота о детях (в семье также воспитывается 10-летний Мухаммед и 6-летняя Асия) и стариках (родителях Руслана) легла на плечи его супруги - Эльзары.

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