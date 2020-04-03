Могли создать искусственно: вирусолог указала на особенности COVID-19

Коронавирус могли создать люди (коллаж РБК-Украина)

Биолог рассказала о странностях поведения коронавируса и допустила, что COVID-19 может иметь искусственное происхождение

Коронавирус в Украине и мире стремительно распространяется, и по состоянию на сегодя количество зараженных в целом уже превысило 1 миллион. Во Всемирной организации здравоохранения объявили, что нашли способ сдержать пандемию - начать массовое тестирование на COVID-19, а в украинских больницах начинаются проверки распределения защитных средств.

Как отметила чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова, новый вирус больше похож на SARS, чем на обычные коронавирусы, потому что обычные коронавирусы вызовут у человека насморк или боль в горле, а выздоровление наступит через несколько дней. Об этом ученый рассказала в интервью "Радио Свобода".

"На этот вирус, SARS-CoV-2, это совсем не похоже. SARS побыл с нами годик и исчез. Этот вирус, благодаря его большой мутагенности, боюсь, останется с нами надолго", - прогнозирует она.

Вирусолог также не исключает, что коронавирус имеет искусственное происхождение, так как он "ведет себя очень необычно".

Пекова объяснила, что в мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей, и медики обычно могут по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус ее вызывает.

"Поэтому, когда мы знаем, что болезнь вызывается коронавирусом, у нее будет определенное течение. Но у этого коронавируса совсем другая картина, это как будто новый тип болезни. Когда клиническая картина вируса настолько отличается от других вирусов того же типа, это как минимум странно", - обратила она внимание.

Высказываясь относительно генокода коронавируса, Пекова отметила, что многие годы посвятила молекулярной биологии и генетике, занималась клонированием и использовала разные части вирусов для генной инженерии, но данная последовательность в регулирующей области ей "сразу показалась не очень похожей на природную".

Также вирусолог прокомментировала недавно вышедшую статью американских ученых в авторитетном журнале Nature Medicine, где утверждается, что искусственное происхождение этого вируса полностью исключено.

"Она целиком посвящена структурным генам этого вируса и ни словом не упоминает его регулирующую область. Индийские ученые, кстати, нашли структуры, похожие на структуры ВИЧ, как раз в структурной части вируса - насколько это соответствует действительности, я вам сказать не возьмусь", - говорит ученый.

Как сообщалось ранее, недавно новые исследования установили, что COVID-19 поражает еще два органа в организме человека, а не только легкие, как считалось. Немецкие и британские исследователи выяснили, что коронавирус проникает также в верхние дыхательные пути и носоглотку, и поражает кишечник человека. Именно там вирус начинает размножаться очень активно.