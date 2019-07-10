Могли отравить и мать и детей: всплыли новые детали о гибели семьи в Скадовске

Убийство семьи в Скадовске - 34-летней женщины и двоих ее сыновей, семи и девяти лет, обрастает новыми неожиданными подробностями. Так, согласно первым результатам судебно-медицинской экспертизы, никаких травм или ранений на телах погибших нет. Но некоторые незначительные повреждения могут свидетельствовать о том, что имело место насильственное введение ядовитого вещества, пишет местое издание Kherson.



Напомним, Ольгу Бунину с сыновьями нашел мертвыми в квартире дома по улице Мангубинская экс-супруг погибшей 8 июля. У женщины был полиэтиленовый пакет на голове, а дети находились в кроватях в другой комнате. Семья приехала в Скадовск на отдых и успела прожить в квартире всего несколько дней.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина с детьми, instagram.com)

Отметим, что в квартире не было следов борьбы, а на окнах и двери признаков взлома. Тем не менее мелкие ссадины на носогубных складках мальчиков могут говорить о том, что детям что-то принудительно вводили в дыхательную систему через ингалятор, преодолевая их сопротивление.

Судмедэксперты не исключают возможность отравления. Но токсикологическая экспертиза довольно сложная процедура, которая может занять от двух-трех недель до месяца.

Также стало известно, что во время осмотра квартиры не было обнаружено никаких следов яда, а также емкостей из-под химических веществ либо лекарств, которые могут быть использованы при самоубийстве.

"И если версия об отравлении подтвердится, то у следствия возникнет немаловажный вопрос: куда подевалась такая емкость, и не мог ли это вещественное доказательство кто-то вынести за пределы квартиры", - сообщается в издании.

Убийство семьи в Скадовске (Ольга Бунина с детьми, instagram.com)

Ранее стало известно, что Ольга имела собственную риелторскую фирму в Херсоне. В последнее время женщина страдала от тяжелой депрессии.

Мы писали, что жители дома, в котором нашли погибших, подозревают, что женщина сама убила сыновей, после чего совершила суицид.

Напомним, недавно 26-летний рецидивист, ранее судимый за убийство, с ножом набросился на 15-летнюю школьницу прямо посреди улицы в Черниговской области. Он принуждал ее к сексуальному акту, угрожая расправой.

Также сообщалось, что подозреваемых в жестоком убийстве 48-летнего мужчины в Днепре выпустили из СИЗО под домашний арест. Два парня 22 и 26 лет избили и утопили человека, снимая все это на телефон.