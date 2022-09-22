Могилізація: звернення Олі Полякової до росіян стало хітом (відео)

Артистка, коментуючи нинішні гасла росіян "Життя нашим дітям!" з акцій протесту, звернула увагу, що з самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вони вважали за краще просто спостерігати за тим, що відбувається, на ТБ і в інтернеті, як сім місяців війська РФ бомбардували українські міста, завалювали ракетами, як гинули люди під атаками окупантів.

Тепер же, коли росіян самих торкнувся ризик поповнити ряди армії РФ, що порідшали через величезні втрати, і відповідно розділити сумну долю загарбників - вони раптом запанікували.

"А де ж ви раніше були!? Тільки коли вас, росіяни, це торкнулося особисто, і страх за своїх дітлахів змусив вас нарешті вийти на вулицю, і ви нарешті вийшли, і ви нарешті галасуєте! А наших дітей вам шкода не було!? А нашим дітям життя було не потрібне!?" - ставить Оля Полякова риторичне питання.

Артистка наголошує, що тепер росіянам доведеться пожинати плоди свого мовчання і "нездатності протистояти вашому кривавому вовкулаку, у якого апетит до м'яса ваших дітей тільки розігрався".

Ось сама промова Полякової:

Відео: звернення Полякової до росіян про їхні протести проти мобілізації

З такого гнівного відеозвернення Полякової до росіян блогер Іван Рассел зробив музичний "кліп". Трек оцінила і сама зірка, виклавши хіт у своєму акаунті.

Ось яка вийшла пісня з назвою "Могилізація":

Відео: з промови Олі Полякової до росіян зробили пісню "Могилізація"