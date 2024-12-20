Могилевська відверто відповіла, чи мають її названі доньки зіркову хворобу

Так, Наталія розповіла, що, попри життя в зірковій сім'ї, вона навчає доньок цінувати гроші та правильно ними розпоряджатися.

Тому подарунки від мами дівчатка отримують лише з нагоди особливих свят, і, як зазначає Наталія, вони зазвичай не є дорогими.

"Всі запитують, чи не мають мої діти "зіркової хвороби". Бо ж так багато подарунків і вони живуть у родині, яка має гроші. По-перше, це відносно, бо під час коронавірусу й війни артисти зовсім інакше почали жити. Але не в тому річ. Дійсно, дуже величезну кількість подарунків передають дітям на кожному концерті", - поділилася артистка.

Наталія Могилевська з донькою Софією (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"У нас з цим дуже строго. Я хочу, щоб діти не були капризними. А чітко знали, як прожити на невеликі гроші на місяць. От повірте, я точно пам'ятаю, як це. Я все вмію робити", - додала вона.

Могилевська підкреслює, що привчає Мішель і Софію самостійно піклуватися про побут. Навіть у ранньому віці дівчатка вже освоїли всі домашні обов'язки. Проте винагороду за свою працю Софійка та Мішель отримують лише на великі свята.

"Тому вони у мене і самі роблять прання, і готувати теж вміють. Мала навіть протирає тарілочки, вміє все складати, одягатися самотужки. Намагається допомагати у всіх справах. У будинку такі правила. У нас з подарунками дуже чітко та скромно. І якщо дарують, то я відкладаю. Для того, щоб подарувати їх у день народження або в новорічну ніч. Можна, але трішечки та не постійно. І подарунки доволі скромні. У цьому має бути баланс. Діти знають, що якщо вони попросять, то зовсім не факт", - зізналася знаменитість.

Наталія Могилевська з донькою Софією (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Ба більше, співачка каже, що її Мішель деякий час обходилася без телефону. Наталія була переконана, що це може заважати навчанню. Лише згодом вона вирішила подарувати ґаджет старшій донечці, але перед цим запровадила чіткі правила його використання.

"У старшої доньки і телефону не було. Не через те, що ми не хотіли, а просто, щоб вона вчилася. Зараз вже подарували. Але там є серйозні обмеження - більші, ніж у інших дітей. З телефоном годину чи максимум дві на вихідні на день", - розповіла виконавиця.

Наталія Могилевська з доньками (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська зізналася, що багато читає книжок з психології та виховання, відзначаючи моменти, які хотіла б обговорити з Мішель.

Тоді вона зауважила, що обидві її доньки мають неабиякий талант: вони прекрасно співають і танцюють. Водночас вона не впевнена, що їхнє майбутнє неодмінно буде пов’язане з творчістю.