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Мог заразиться через приправу: во Львове студент попал в больницу с редким заболеванием

STYLERЖизнь    16.10.2019 - 21:56
Мог заразиться через приправу: во Львове студент попал в больницу с редким заболеванием
Во Львове студент попал в реанимацию из-за редкого заболевания (Коллаж РБК-Украина)

Студент неделю лечился самостоятельно, а потом угодил в реанимацию

Во Львове 22-летний молодой человек оказался в реанимации из-за непонятной геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом сообщили во Львовском лабораторном областном центре.

Сообщается, что 22-летний студент, который живет и учится во Львове, заболел еще 8 октября. У него началась общая слабость, боль в горле, насморк и высокая температура тела, до 38,5С. Общее состояние ухудшилось головной болью, потом появился кашель, тошнота и рвота. На домашнем лечении он находился почти 6 дней, а потом обратился за помощью к медикам в КНП ЛОР "Львовская областная инфекционная больница".

После осмотра молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение и поставили ему диагноз при поступлении: Острое респираторное заболевание. Нейротоксикоз.

Через несколько дней у пациента начали отмечаться нарушения в работе почек, а при лабораторном анализе крови у него были обнаружены антитела к вирусу Puumala.

Медики начали эпидемиологическое расследование и выяснили, что редким вирусом студент мог заразиться при употреблении приправ "Зира", которые выращивают в Юго-Восточной Азии и продают на рынке во Львове. Приправы эти реализовывали на вес, а не в фасованном и упакованном виде, и в них могли попасть экскременты грызунов.

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