Мог произойти ядерный взрыв: эксперт шокировал правдой о пожаре в Чернобыле

Пожар в Чернобыльской зоне отчуждения, который начался 4 апреля, шокировал своими масштабами. Огнем было уничтожено 35 тысяч гектаров леса и, если бы пожар добрался до хранилища ядерных отходов и энергоблоков ЧАЭС, могло бы произойти непоправимое.

Специалист по моделированию распространения радионуклидов в окружающей среде, профессор Иван Ковальц рассказал, что нужно знать о пожаре и какие последствия поджидают украинцев после. Об этом сообщают "ФАКТЫ".

"Хорошо, если пожар на этот раз действительно потушили окончательно. Дело в том, что 6 апреля уже отчитывались о том, что пожар потушен. Оставалось какое-то тление. А потом все снова загорелось. Так что посмотрим, как будет на этот раз. Я сомневаюсь, что они прямо так взяли и все потушили полностью. Скорее всего, огонь просто удалось остановить возле энергоблоков и локализовать очаги возгорания", - сказал Иван Ковалец.

Также эксперт вспомнил про хранилище ядерных отходов, где скопилось огромное количество радиоактивных веществ. Если бы пожар до него добрался, то катастрофа была бы неизбежна.

"Во время пожара обсуждались всякие риски, но про то, что может загореться хранилище ядерных отходов, никто даже не говорил. Есть такое понятие, как "повторная критичность", то есть повторность вероятности ядерной реакции. Может ли на это повлиять пожар? Я никогда этого не оценивал. Риск был. Мизерный, но был. Теоретически мог бы произойти даже ядерный взрыв. Это не исключено", - прокомментировал Иван Ковальц.

Напомним, что мошенники наживаются на пожарах в Чернобыле.

Ранее мы писали о том, что правоохранители сообщили о подозрении в причастности к лесному пожару в Чернобыльской зоне отчуждения одному из поджигателей.