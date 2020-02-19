Моего папу убили: дочка героя Небесной сотни потрясла пронзительной историей об отце

Дочка героя небесной сотни Сергея Дидыча Ира потрясла сеть пронзительной историей о ее отце. Сергея убили на Майдане в 2014 году. Тогда маленькой Ире было 12 лет. Сейчас девочке 18, но рана в ее сердце от утраты отца не может зажить. В день смерти отца, 18 февраля, девушка поделилась с украинцами своими воспоминаниями, а также рассказала, как она сейчас живет.

"А вы знаете, что у меня папа погиб? 6 лет назад. В Киеве. На Майдане. Не помню, писала я об этом здесь прямо. Пожалуй, нет. Я была ребенком, когда его убили. Мне было 12. В тот день я вернулась из школы домой. Делала уроки. Смотрела прямые трансляции с Майдана. Огонь. Колеса. Крик. И гордилась своими родителями, что они там. А потом узнала, что моего отца убили", - написала Ира.

Девушка отметила, что ей больно, когда в Украине отпускают на волю экс-беркутовцев и когда страдают от ниеты простые люди, которые вынуждены выбивать себе соцпомощь.

Сергей Дидыч с маленькой Ирой (фото: Ira Didych/Facebook)

"Я плачу, когда о жертвенности говорят. Когда беркутовцев в Россию отпускают. Когда "дегероизируют". Когда дерутся за соцпомощь. Когда решают, кто за кого должен умирать. Но живу", - вспоминает девушка.

По словам Иры, смерть стала частью ее жизни и единственный мужчин для нее - это ее отец, она не может даже встречаться с парнем, так как не рассматривает других мужчин.

"Потому что о смерти говорить не удобно. Я буду глотать слезы где-то в углу комнаты. Потому что что я вам скажу? Вы же и так не поймете. И не должны понимать. И надеюсь никогда не поймете. Я вам еще могу много примеров привести, когда о смерти говорить неудобно. Но вы поняли - никогда. Вам удобно говорить о Героях. О Подвигах. Об истории. О Достоинстве. О Свободе. О Человечности. О Майдане. Но о смерти вам говорить неудобно. Вы должны знать. Мой папа погиб на Майдане. 18 февраля. Потому что если вы этого обо мне не знаете, то вы ничего обо мне не знаете. Смерть часть моей жизни. И вашей тоже", – так заканчивает свою историю Ира.

Отметим, что Сергей Дидух - общественный активист и основатель и директор туристического клуба "Золотое Руно". На Майдане был сотником Ивано-Франковской сотни.