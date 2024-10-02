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"Моє тіло було понівеченим". Трінчер зробила відверте зізнання про секс з колишнім

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Іванна Пашкевич

Співачка Анна Трінчер розповіла про чоловіка, у стосунках з яким пережила сексуальне насильство.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Перепрошую".

Так, зі слів виконавиці, колись вона перебувала в аб'юзивних стосунках з партнером, який був значно старшим за неї.

Одного дня, після того, як її екс вчинив над нею сексуальне насильство, вона втекла.

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Я намагалася вийти з цих аюзивних стосунків. Я вискочила до маминої квартири і у мене якийсь був такий сильний вечір рефлексії, бо я була зовсім загубленим дитям. Я дивилася на себе у дзеркало і відчувала, наче моє тіло було понівечене. Ось я дивилась і прямо його так торкалася і думала: "Боже, мені так шкода, що я це все терплю", - пригадала Анна.

Саме тоді, коли артистка зрозуміла, що надто часто відчуває сильну огиду до свого тіла, у неї стався перший крок на шляху до любові до себе.

"Я дивилася і така: "як я можу так з собою взагалі чиняти. Мені було так шкода, я так плакала через це. Я вийшла з цих стосунків", - поділилася зірка.

 

Нагадаємо, в одному зі своїх інтерв’ю Трінчер розповідала, що їй було 18 років, коли вона перебувала у стосунках з 33-річним чоловіком.

Артистка зазначила, що обранець її не бив, але морально знущався. Стосунки тривали недовго, але після них Аня пів року боялася чоловіків і тримала їх на дистанції. 

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