"Модне" вівсяне молоко виявилося шкідливим: дієтологи назвали головну небезпеку

У чому шкода від вівсяного молока

Багато хто переходить на вівсяне молоко через те, що воно не містить глютену. Але, як запевняють експерти, це зовсім не так.

"Хоча овес природним чином не містить глютену, він має вищий ризик перехресного зараження, оскільки зазвичай його обробляють на підприємствах, які виробляють продукти, що містять глютен", - заявляє Семюелс.

Яке молоко краще - вівсяне чи звичайне (фото: freepik.com)

А тому якщо ви стежите за рівнем цукру у крові, або ж просто хочете схуднути, вживання вівсяного молока може вам нашкодити. Мало того, у такому продукті чимало вуглеводів та можуть бути пестициди з не дуже корисними видами олій.

"Овес - це культура, яка сильно обприскується пестицидами, тому, якщо ви п’єте молоко, я настійно рекомендую обирати органічне. Одна чашка вівсяного молока містить таку ж кількість вуглеводів, як і скибочка хліба, приблизно 15 грамів. До того ж, коли овес переробляється на вівсяне молоко, крохмаль у вівсі розщеплюється до простих цукрів", - наголосила Мешулам.